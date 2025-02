Megkongatta a vészharangokat Szijjártó Péter: A nukleáris biztonság pengeélen táncol

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) főigazgatójával, Rafael Grossival folytatott egyeztetését követően arról számolt be, hogy Magyarország a nukleáris kapacitásai bővítésén dolgozik, a jelenleg üzemelő paksi erőmű üzemidejét húsz évvel meg akarják hosszabbítani, ennek előkészítése már zajlik, és folyamatos a szakmai egyeztetés a NAÜ-vel.

Tájékoztatása szerint emellett folyik az új reaktorblokkok építése is, és az ügynökség folyamatos figyeli ezt a folyamatot. „Mindkét nukleáris sziget alatti talajszilárdítási munkát elvégeztük. Összesen 43 ezer cölöp már a földben van, ami 57 százalékos készültséget jelent az előkészítő munkában, s folyamatosan haladunk az első beton öntésének pillanata felé.” Később kiemelte:

Azt viszont el kell mondanom, a hivatalából távozó Biden-adminisztráció néhány nappal azelőtt, végleg elhagyta a Fehér Házat, politikai bosszúból több olyan szankciós intézkedést is meghozott, amely nehezíti a paksi beruházás előrehaladását.

Éppen ezért az előző héten Washingtonban egyeztetett arról, hogy a Paks 2. beruházásnak a magyar energiaellátás jövőbeli biztonsága érdekében adjanak felmentést, minthogy a munkák már zajlanak és túljutottak azon a ponton, hogy vissza lehetne fordulni. „És nemcsak ellátásbiztonsági, de nukleáris biztonsági szempontból is kifejezetten szükséges a mentesítés megadása, és ebben az ügyben is egy szoros szakmai koordináció zajlik a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséggel.”

Magyarország nem hajlandó ideológiai alapon közelíteni az energiakérdésekhez

Majd kifejtette, hogy az energiabiztonság ráadásul szuverenitási kérdés is, mivel nincs Magyarországon energiabiztonság nukleáris energia nélkül. „Ezért ha a jövőben is lesznek szankciós csomagok az Európai Unióban, akkor a jövőben is meg fogjuk akadályozni, hogy ezek a nukleáris ipart érintő rendelkezéseket tartalmazzanak. Van néhány fanatikus tagország az Európai Unióban, amely minden szankciós csomag vitájában megpróbálja beleerőltetni a csomagba a nukleáris energiát. Eddig ennek ellenálltunk, és nem fogjuk engedni a nukleáris iparral szembeni szankciókat a jövőben sem Európában.”

Szijjártó Péter időszerűnek nevezte a látogatást, tekintettel arra, hogy a nukleáris energia jelentősége talán soha nem látott mértékben nő a világban, mivel ez az egyetlen módja az egyre bővülő áramigény biztonságos, fenntartható és olcsó kiszolgálásának. És sérelmezte, hogy az atomenergia használatáról az utóbbi időszakban ideológiai viták törtek ki, amelyek teljesen nélkülözték a józan észt és a tényeket. Példaként említette, hogy a zöldek erőműveket zárattak be Németországban.

Magyarország nem hajlandó ideológiai alapon közelíteni az energiakérdésekhez. Mi mindig gyakorlati, fizikai kérdésként közelítettünk az energiaellátás ügyéhez, s ezért is vagyunk tagjai az európai nukleáris szövetségnek, amelynek erejét nagymértékben segíti az, hogy Franciaország vezeti.

Majd hozzátette: „abszolút az európai érdekekkel ellentétesnek tartjuk azokat az ideológiai támadásokat, amelyeket az elmúlt időszakban a nukleáris energiával szemben folytattak.” És aláhúzta azt is, hogy Európa kizárólag az atomenergia révén tudja visszanyerni a versenyképességét, ugyanis jelenleg a kontinensen kell fizetni a világ legmagasabb energiaárait.

A miniszter végül arra is figyelmeztetett, hogy Európa fizikai biztonsága szorosan összefügg a nukleáris biztonsággal, ezért szavai szerint Magyarország igen nagyra becsüli a NAÜ és személyesen a főigazgató munkáját is, aki továbbra is egyszerre tud beszélni az ukránokkal és az oroszokkal is. „Látjuk, hogy a háború miatt a nukleáris biztonság pengeélen táncol. Láttuk a csernobili esetet, tudjuk, hogy Európa legnagyobb atomerőműve, a zaporizzsjai atomerőmű milyen érzékeny helyzetben van. És ezért nagyon fontos, hogy a Nemzetközi Atomenergia-ügynökségnek ott van egy megfigyelő missziója.”

Továbbá arra szólította fel az ukrán hatóságokat, hogy ne akadályozzák a misszió munkáját és rotációját a zaporizzsjai atomerőműben, illetve közölte, hogy az orosz féltől is együttműködést várnak el. „És a nukleáris balesetek kockázata még egy érvet szolgáltat arra, hogy ennek a háborúnak minél előbb véget kell érnie. Ugyanis minél előbb véget ér ez a háború, annál inkább ki tudjuk küszöbölni a nukleáris baleseteket és az abból fakadó esetleges tragédiákat” – összegezte a miniszter szavait az MTI.