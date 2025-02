Súlyos kijelentés: Putyin még nem végzett Ukrajnával

Az ATV Egyenes beszéd című műsorának szerda esti adásában Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense az ukrajnai háborúval kapcsolatban többek között arról beszélt, hogy egyelőre a kapcsolatfelvételi tiszteletköröket futják az amerikaiak és az oroszok.

Kaiser Ferenc szerint bármit is mond most az amerikai vezetés, nem lehet úgy tető alá hozni egy tartósabb tűzszünetet sem, hogy a tárgyalásokba ne vonják be Ukrajnát és az Európai Uniót. Az NKE docense azt is mondta, hogy Ukrajna mintha egy picit javított volna az alkupozícióin Oroszországgal szemben.

Egy tűzszünetben már Ukrajna is érdekelt, valószínűleg Oroszország is

– vélekedett.

A nagy kérdés azonban az, hogy sikerülhet-e egy olyan tűzszünetet kötni, amely elvezethet egy tartósabb fegyvernyugváshoz vagy egy békemegállapodáshoz. Utóbbiban nem hisz Kaiser Ferenc, ugyanis állítása szerint Oroszországnak nem érdeke, hogy Ukrajna stabilizálódjon.

Putyin még nem végzett Ukrajnával

– jelentette ki az NKE docense, hozzátéve, hogy Oroszország erőt gyűjt. Kérdésre válaszolva azt is mondta, hogy Putyin majd akkor végez Ukrajnával, ha az megszűnik létezni.

Kaiser Ferenc rámutatott, hogy a teljes orosz politikai elit retorikájában Ukrajna egy akadály az orosz érdekek számára, Ukrajna és az ukrán nép létezését is vitatják, majd megismételte: Oroszország még nem végzett Ukrajnával.

Az NKE docense szerint az Egyesült Államoknak már az is eladható siker – és ez valószínűleg létrejön –, hogy egy alacsony intenzitású konfliktus alakul ki Ukrajnában, mint ami volt 2015 szeptemberétől 2022 februárjáig, az orosz invázió megindításáig.

Azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen béke van, mert maximum napi egy-két ember hal meg, nem pedig naponta százak

– fogalmazott Kaiser Ferenc.

Ugyanakkor európai és amerikai elemzőkre hivatkozva azt is mondta, hogy addig tart majd az alacsony intenzitású konfliktus, „amíg Oroszország fel nem készül a következő körre”.

A teljes beszélgetés itt nézhető vissza.