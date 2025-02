Élő adásban lett öngyilkos egy férfi az X-en, mert elbukta minden pénzét

Egy X-en közvetített élő adás közben lőtte fejbe magát egy Arnold Haro nevű felhasználó, miután elmondása szerint az utolsó 500 dollárját is elveszítette egy úgynevezett mémérme-befektetésen. Egyesek szerint ez csak egy szörnyen félresikerült marketingfogás a férfi részéről, miközben már több tízezer dollárt gyűjtöttek Haro családjának a támogatására.

„Ha meghalok, remélem, csináltok ebből egy memecoint” – jelentette ki a Daily Star szerint az élő streamben Arnold Haro, majd fegyverét a fejéhez tartotta és többször is meghúzta a ravaszt. A halálos lövés után az adás még fél óráig tartott, több felhasználó ezalatt kétségbeesetten kommentelt, a férfi után érdeklődve.

A tragikus eset után a követői létrehoztak egy adománygyűjtő GoFundMe oldalt a férfi emlékére, ahol azt írják, Haro „nemcsak kedves és vicces volt, hanem másokra is odafigyelt, másokat támogatott, még akkor is, amikor ő maga nehéz időszakot élt meg. Szívszorító, amikor egy olyan ember, aki ennyi fényt hoz mások életébe, ilyen mély küzdelmekkel szembesül.” Az oldalon azt is írják, hogy az ilyen típusú emlékezéssel, mint egy GoFundMe oldal létrehozása, segíthet felhívni a figyelmet a mentális egészség fontosságára.

Elszomorító, hogy egyesek találgatásokba bocsátkoztak Arnold halálának körülményeiről, esetleg egy rosszul elsült vírusmarketingnek tulajdonítva azt

– közlik az oldalon, ugyanis többekben is kételyek merültek fel a videó eredetiségét illetően.

Pár nap alatt csaknem 25 ezer dollárt sikerült összegyűjteniük a GoFundMe oldal létrehozóinak, a céljuk pedig 50 ezer dollár, amivel szeretnék segíteni Haro családját, a temetés költségeit.

Az adománygyűjtő oldalon túl létrehoztak egy mémtokent is Mistacoin néven, úgy, ahogyan azt a férfi kérte utolsó szavaiban.

Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 telefonszámot! Kérjük, olvassa el ezt az oldalt! Amennyiben másért aggódik, ezt az oldalt ajánljuk figyelmébe.