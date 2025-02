„A pimasz disznó kapott egy rendes pofont, Ukrajna nincs egyedül” – reagáltak a világ vezetői a washingtoni találkozóra

Ahogyan arról beszámoltunk, nem úgy alakult a Donald Trump és Volodimir Zelenszkij közötti találkozó, ahogy az várható volt. Az elnöki egyeztetés heves vitában, kiabálásokkal, kőkemény kijelentésekkel tarkítva zajlott, aminek végén az ukrán elnök idő előtt távozott is a Fehér Házból. A tervezett közös sajtótájékoztatót törölték, pedig ott írták volna alá az ukrán ásványi kincsekről szóló megállapodást.

A találkozó végkifejlete természetesen hatalmas vihart kavart az egész világon, a legnagyobb politikai tisztviselők, vezetők, elnökök folyamatosan reagálnak, véleményezik a Fehér Házban történteket, de már Moszkva is megszólalt.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök: „Az erős vezetők békét csinálnak. A gyengék háborút. Ma Trump elnök bátran kiállt a béke mellett. Akkor is, ha ezt sokaknak nehéz megemészteni. Köszönet érte!”

Emmanuel Macron francia elnök úgy fogalmazott: „Van egy agresszor, Oroszország. Van egy megtámadott nép, Ukrajna. Jól tettük, amikor három évvel ezelőtt támogatni kezdtük Ukrajnát, és szankciókkal sújtottuk Oroszországot. Ezt továbbra is megtesszük mi, vagyis az Amerikai Egyesült Államok, az európaiak, a kanadaiak, a japánok és még sokan mások. Köszönetet kell mondanunk mindazoknak, akik segítettek, és tisztelnünk kell azokat, akik a kezdetektől fogva harcolnak. Mert méltóságukért, függetlenségükért, gyermekeikért és Európa biztonságáért küzdenek .Ezek egyszerű dolgok , de ilyenkor jó emlékezni rájuk, ennyi.”

Olaf Scholz német kancellár: „Senki sem akarja jobban a békét, mint Ukrajna polgárai! Ezért dolgozunk együtt azon, hogy megtaláljuk a tartós és igazságos békéhez vezető utat. Ukrajna számíthat Németországra és Európára.”

Donald Tusk lengyel miniszterelnök így reagált a történtekre: „Kedves Volodimir Zelenszkij! Kedves ukrán barátaim! Nem vagytok egyedül.”

„A szabad világnak új vezetőre van szüksége”

Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök leszögezte: „Ukrajna, Spanyolország melletted áll.” (A spanyol miniszterelnök három nyelven, angolul, ukránul és spanyolul írta ezt az egy mondatot.)

Jonas Gahr Støre norvég miniszterelnök ekképp fogalmazott: „Amit ma a Fehér Házban láttunk, az súlyos és kiábrándító. Ukrajnának továbbra is szüksége van az Egyesült Államok támogatására, Ukrajna biztonsága és jövője pedig az Egyesült Államok és Európa számára is fontos. […] Norvégia kiáll Ukrajna mellett a szabadságért folytatott harcában. Reméljük, hogy a Trump-kormányzat is megérti az igazságos és tartós béke fontosságát Ukrajnában.”

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke: „Az önök méltósága az ukrán nép bátorságát dicséri. Legyetek erősek, legyetek bátrak, legyetek rettenthetetlenek. Ön soha nincs egyedül, kedves Zelenszkij elnök úr. Továbbra is együtt fogunk dolgozni önnel az igazságos és tartós békéért.”

Kaja Kallas, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője: „Ukrajna Európa! Kiállunk Ukrajna mellett. Fokozni fogjuk Ukrajnának nyújtott támogatásunkat, hogy továbbra is vissza tudja verni az agresszort. Ma világossá vált, hogy a szabad világnak új vezetőre van szüksége. Rajtunk, európaiakon múlik, hogy vállaljuk ezt a kihívást.”

A volt orosz elnök nem finomkodott

Ulf Kristersson svéd miniszterelnök szintén megerősítette, hogy „Svédország Ukrajna mellett áll. Önök nemcsak a saját szabadságukért, hanem egész Európa szabadságáért is harcolnak”.

Simon Harris ír külügyminiszter szerint „Ukrajna nem okolható ezért a háborúért, amelyet Oroszország illegális inváziója idézett elő. Mi Ukrajna mellett állunk”.

Andrij Szibiga ukrán külügyminiszter úgy vélekedett, hogy „Volodimir Zelenszkij elnöknek megvan a bátorsága és az ereje ahhoz, hogy kiálljon az igaza mellett. Kiáll Ukrajna, az igazságos és tartós béke célja mellett. Mindig is hálásak voltunk és leszünk az Egyesült Államoknak a támogatásáért”.

Dmitrij Medvegyev, az Oroszországi Föderáció Biztonsági Tanácsa alelnöke, korábbi orosz elnök úgy fogalmazott: „A pimasz disznó végre kapott egy rendes pofont az Ovális Irodában. Donald Trumpnak igaza van, a kijevi rezsim a harmadik világháborúval játszik.”

(Borítókép: Donald Trump amerikai elnök találkozik Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel a washingtoni Fehér Házban, az Amerikai Egyesült Államokban 2025. február 28-án. Fotó: Brian Snyder / Reuters)