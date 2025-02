Megszólalt a Vatikán Ferenc pápa állapotáról: Lassabban gyógyul, mint ahogy szeretnénk

Ferenc pápa állapota továbbra is javul a római Gemelli kórházban, ahol két hete kezelik súlyos légúti betegséggel. Bár túl van a kritikus fázison, az orvosok prognózisa továbbra is óvatos, ugyanis a 88 éves egyházfő egészségi állapota összetett képet mutat.

Ferenc pápa újabb nyugodt éjszakát töltött a római Gemelli kórházban a Szentszék közleménye alapján. „Ahogy az elmúlt napokban, úgy a pápa éjszakája most is nyugodtan telt, jelenleg pihen” – tájékoztattak.

A pápa egészségi állapotáról kiadott közleményben kiemelték, hogy az egyházfő valóban javulást mutat, ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a bonyolult kórkép miatt a prognózis továbbra is óvatos.

Michael Czerny bíboros a La Stampa című olasz lapnak adott interjújában azt mondta, Ferenc pápa gyógyul, bár – mint azt hozzátette – „lassabban, mint szeretnénk”.

Mint írtuk, Ferenc pápa február 14-én került be a római Gemelli kórházba, ahol azóta kétoldali tüdőgyulladással kezelik. A 88 éves egyházfő továbbra is magas áramlású oxigénterápiát kap, és „ma sem mutatott asztmás légzési nehézségeket”. A pápa légzőszervi fizioterápiát is folytat állapota javítása érdekében. A szentatya állapota már hetek óta aggodalommal tölti el a híveket, hiszen többször is abba kellett hagynia a miséjét, és később vérátömlesztést is kapott, miközben Erdő Péter bíboros, hercegprímás levélben biztosította közelségéről a betegeskedő egyházfőt.

Szentmisét mutatnak be Ferenc pápáért

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai Erdő Péter bíboros vezetésével hétfő este közös szentmisét mutatnak be a budapesti Szent István-bazilikában a tüdőgyulladással kórházban kezelt Ferenc pápáért, csatlakozva a világegyházban már elkezdődött közös imádságokhoz.

A szentmisére minden hívőt szeretettel várnak. Az Esztergom–Budapesti Főegyházmegye közleménye külön kiemeli Ferenc pápa 2023-as magyarországi látogatásának jelentőségét:

Meghatottan emlékezünk 2023-ban hazánkban tett látogatására, amikor ugyanebben a bazilikában találkozott egyházunk képviselőivel, és tiszteletét fejezte ki nemzetünk szent ereklyéje, a Szent Jobb iránt

– írták.