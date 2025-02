Már az Egészségügyi Világszervezet is vizsgálja a rejtélyes afrikai haláleseteket

Ismeretlen járvány sújtja a Kongói Demokratikus Köztársaságot, melyet a polgárháborús körülmények is tetéznek. A megbetegedés következtében már több mint ezren fertőződtek meg, és hatvan halálos áldozata is van a járványnak. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) emiatt egy csapatot küldött az esetek elemzésére.