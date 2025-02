Meghalt New Yorkban a világ legidősebb holokauszttúlélője

Rose Girone 113 évesen halt meg New Yorkban, aki megjárta a német és a japán táborokat is. Halálhírét lánya tette közzé, aki 1938-ban született, miután apját elhurcolták Buchenwaldba. A család később Sanghajba ment vízummal, azonban a japán támadás miatt gettóba kerültek, a háborút követően pedig New Yorkban telepedtek le.