The Guardian: az orosz titkosszolgálatok bújtogathatnak a muzulmánok ellen

A brit The Guardian cikke szerint egy orosz kapcsolatokkal rendelkező Telegram-csatorna hálózata arra bátorítja az Egyesült Királyság lakosait, hogy kövessenek el erőszakos támadásokat mecsetek és muszlimok ellen, és cserébe kriptopénzt kínál.

A The Guardian információi szerint a csatornákat már kapcsolatba hozták a valós eseményekkel: a hónap elején iszlámellenes graffitiket fújtak mecsetekre és iskolákra London keleti és déli részén, néha a csoportok neveit is megemlítve. Ezeket az eseteket a rendőrség jelenleg is vizsgálja.

Ugyanezek a csoportok olyan PDF-eket is megosztottak, amelyek bombakészítési recepteket és 3D-nyomtatott fegyverek terveit tartalmazzák. A csoportok QR-kódjait tartalmazó plakátok és a hozzájuk kapcsolódó TikTok-fiókok is megjelentek a brit utcákon.

Az elmúlt hetekben azonban riadalmat keltett, hogy a csoport nyelvezete a graffitizésre való buzdításról átváltott a késes támadások végrehajtására való kifejezett felhívásra.

A Hope Not Hate nevű kampánycsoport a csatornákról és azok nyilvánvaló orosz kapcsolatairól szóló dossziét átadta a terrorizmusellenes rendőrségnek és a belügyminisztériumnak, és azt állítja, hogy a hálózat sokkal nagyobb veszélyt jelent, mint a szélsőjobboldali Telegram-csevegéseken rendszeresen előforduló erőszakra való felbujtás.

Oroszország titkos digitális kampányai

A Community Security Trust (CST) és a Tell Mama, a zsidók és a muszlimok elleni gyűlölet-bűncselekményeket figyelő jótékonysági szervezetek szintén jelezték a hálózatokat és azok orosz kapcsolatait.

Az antiszemita megjegyzéseket is tartalmazó, de különösen a muszlimellenes érzelmek szítására összpontosító hálózattal kapcsolatos aggodalmak az iszlámellenes támadások – amelyek 2024-ben 73 százalékkal emelkedtek – növekedése közepette merültek fel. Múlt héten egy észak-londoni mecset előtt egy hamis bombát is hagytak.

A The Guardian cikke szerint egyre nagyobb a félelem, hogy Oroszország titkos digitális kampányok révén próbálja szítani a társadalmi nyugtalanságot Nagy-Britanniában és más nyugat-európai államokban, amelyek célja

az etnikai és vallási feszültségek kihasználása.

Ken McCallum, a brit hírszerzés, az MI5 vezetője októberben arra figyelmeztetett, hogy az orosz titkosszolgálatok küldetése, hogy „tartós zűrzavart keltsen a brit és európai utcákon”