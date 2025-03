Reggelivel, kávéval és újságolvasással indította a hétvégét Ferenc pápa

A péntek délutáni hörgőgörcse után javulni látszik Ferenc pápa egészségügyi állapota, az egyházfő szombaton már reggelivel, kávéval és újságolvasással indította a napot. A pápa helyzete továbbra is kritikus, azonban aktívan részt vesz a terápiában.

Ferenc pápa szombaton megreggelizett, kávét ivott és újságot olvasott, miután pénteken oxigénmaszkon keresztül kellett lélegeztetni egy köhögési roham miatt – közölte szombaton a szentszéki sajtóiroda. A pápát továbbra is a római Gemelli kórházban kezelik, a pénteki hörgőgörcs után javulni látszik az állapota, de a prognózis továbbra is fenntartásokkal teli.

Az éjszaka békésen telt, a pápa pihen

– olvasható a Vatikán tájékoztatásában.

Az egyházfő jelenleg is non-invazív lélegeztetést kap, amely a beteg arcára erősített maszkon keresztüli lélegeztetést jelent. Előnye, hogy a beteget nem kell intubálni, hátránya, hogy a beteg magas fokú kooperációjára van szükség.

Ahogyan arról az Index is beszámolt, Ferenc pápa péntek kora délután a jelentés szerint „izolált hörgőgörcsös krízist” mutatott, amely „belégzéssel járó hányásos epizódhoz és a légzési kép hirtelen romlásához vezetett”. A tegnap esti orvosi közlemény szerint a pápa „éber és tájékozott” maradt, és közreműködött a terápiában.

Február közepén került kórházba a szentatya

Mint írtuk, Ferenc pápa február 14-én került be a római Gemelli kórházba, ahol azóta kétoldali tüdőgyulladással kezelik. A 88 éves egyházfő továbbra is magas áramlású oxigénterápiát kap, és „ma sem mutatott asztmás légzési nehézségeket”. A pápa légzőszervi fizioterápiát is folytat állapota javítása érdekében.

A szentatya állapota már hetek óta aggodalommal tölti el a híveket, hiszen többször is abba kellett hagynia a miséjét, és később vérátömlesztést is kapott. Erdő Péter bíboros, hercegprímás levélben biztosította közelségéről a betegeskedő egyházfőt.