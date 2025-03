A hörgőgörcs után stabilizálódni látszik Ferenc pápa állapota

Ferenc pápa állapota a korábbi hirtelen romlás után stabilizálódott és nincs láza, de továbbra is légzéstámogatást kap, amelyekre jól reagál, valamint végzi a napokban megkezdett légzési fizioterápiát – adta hírül a Vatikán.

Megjegyzik azt is, hogy a Szentatya vérében nem magas a fehérvérsejt szám – ami a szervezetben lévő gyulladásra utalhatna. Hemodinamikai paraméterei (mint például a vérnyomás, szívritmus és a többi) stabilak maradtak. Továbbra is képes önállóan enni, és a rendszeresen légzési fizioterápiákon aktívan részt vesz. Közlik azt is, hogy nem voltak újabb hörgőgörcsös rohamai.

A Szentatya éber és tájékozott. Szombat délután megkapta az Eucharisztiát, majd imádkozott.

– áll a közleményben. Hozzáteszik, az egyházfő jókedvű, és 20 percet imádkozott.

Ahogyan arról az Index is beszámolt , Ferenc pápa állapota, akit február 14-óta kórházban kezelnek kétoldali tüdőgyulladással, február 28-án kora délután rosszabbodott, mikor „izolált hörgőgörcsös krízist” szenvedett el. Az akkor kiadott orvosi közlemény szerint a pápa „éber és tájékozott” maradt, és közreműködött a terápiában.

Reggelre állapota javult, az egyházfő már reggelivel, kávéval és újságolvasással indította a napot.