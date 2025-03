The New York Times: Donald Trump leállíthat minden támogatást Ukrajna számára a botrányosra sikerült találkozó után

A The New York Times fehér házi értesüléseire hivatkozva azt írja, hogy akár teljesen leállíthatják az Egyesült Államokban az Ukrajnának nyújtandó összes segélycsomagot. A Trump-adminisztráció egy meg nem nevezett tagja azt állította, hogy a Biden-kormányzat idején jóváhagyott, de eddig még nem leszállított lőszer- és fegyverszállítmányokat is törölhetik a péntek esti, heves vitába torkollt és félbeszakadt Trump–Zelenszkij-találkozó után.

A fehér házi tisztviselő szerint Donald Trump dönthet úgy is, hogy a közvetett támogatásokat is megszünteti: a katonai támogatás minden formáját, a hírszerzési információk megosztását, ukrán csapatok és pilóták kiképzését, valamint egy nemzetközi segélyeket kezelő telefonközpont telepítését Németországban egy amerikai katonai bázisra.

A lap emlékeztetett, hogy a háború kitörése óta nagyjából kéthetente jelentettek be fegyverszállításokat az Egyesült Államokból Ukrajnába. Joe Bidenék az összesítés szerint 33,8 milliárd dollár értékben szállítottak Ukrajnának többek között páncéltörő és irányított tüzérségi rakétákat, 155 milliméteres tüzérségi lövedékeket, páncélozott járműveket és harckocsikat.

A legutóbbi katonai segélycsomagról 50 nappal Donald Trump és Volodimir Zelenszkij találkozója előtt döntöttek, azóta azonban az új amerikai kormány szinte egyáltalán nem beszélt hasonlóról.

A Pentagon szerint 3,85 milliárd dollár maradt még abból a keretből, amit korábban engedélyezett a kongresszus. A Biden-kormány egy korábbi magas rangú védelmi tisztviselője szerint a következő fél évben kellene leszállítani az utolsó fegyvereket, ez azonban már Donald Trumpon is múlik. A lap megjegyzi a fenti számok tükrében, hogy Ukrajna jelentősen függ az Egyesült Államok katonai támogatásától, ha ez megszűnik, akkor a jövőben leginkább az európai országokra lesz kénytelen támaszkodni.

A Kiel Institute német kutatószervezet szerint minden támogatást (katonai, humanitárius, gazdasági) figyelembe véve az európai nemzetek 138, míg az Egyesült Államok 119 milliárd dollárral segítette Ukrajnát a háború kitörése óta.

A Trump–Zelenszkij-találkozó után az amerikai elnök már pedzegette a támogatások megszüntetését ukrán kollégájának üzenve: vagy kinyilvánítja egyértelmű békeszándékát, vagy megszüntetjük a támogatást. „Nélkülünk Ukrajna nem győzhet” – fogalmazott Donald Trump, aki szerint azonnali tűzszünet jöhetne létre. Volodimir Zelenszkij a feszült hangulatú megbeszélés után a Fox Newsnak nyilatkozva nem kért bocsánatot, de hangsúlyozta a két ország közötti „történelmi és erős kapcsolatot”.

(Borítókép: Donald Trump amerikai elnök találkozik Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel a Fehér Ház Ovális Irodájában 2025. február 28-án Washingtonban. Fotó: Jabin Botsford / The Washington Post / Getty Images)