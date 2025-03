Máris paródia született a Trump–Zelenszkij-találkozóról, senkit nem kíméltek

Amíg a világ összes pontján, Alaszkától a Dél-afrikai Köztársaságon át Mikronéziáig Donald Trump és Volodimir Zelenszkij botrányosra sikerült találkozóját elemzik, hogy milyen hatással lehet a háborúra, a béketörekvésekre vagy a világpolitikára, addig a Saturday Night Live (SNL) a maga megszokott módján nyúlt hozzá a témához. A kabaréműsor a találkozó utáni adásában újrajátszotta az Ovális Irodában történteket, ahol Elon Musk szerepében egy láncfűrésszel hadonászva még Mike Myers is megjelent.

A műsor elején Donald Trump (James Austin Johnson) azt mondja a Volodimir Zelenszkijt alakító Mikey Daynek, hogy „mondja meg Putyin úrnak, mennyire szereti őt, és sajnálja, hogy megszállta Oroszországot”, majd úgy folytatja, „fel is ajánlhatná neki a feleségét egy éjszakára”. Az eredeti történésekhez hűen az ukrán elnök próbálna megszólalni, de J. D. Vance, vagyis az őt játszó Bowen Young félbeszakítja: „Nem így terveztük, de beugrok ide. Mi van a köszönettel? Emlékszel a köszönömre? Az elmúlt 15 másodpercben, mióta kiabálok veled, egyszer sem mondtad, hogy köszönöm”.

„Nálam van egy szabadulhatsz a börtönből kártya”

A jelenetek többsége kifejezetten hasonlított az eredeti találkozóhoz, az ütőkártyákra vonatkozó rész is fedte a valóságot, de csak egy pontig. Donald Trump arról beszél, hogy Zelenszkijnél nincsenek lapok, ellenben az ő kezében több is van, például egy „szabadulhatsz a börtönből” kártya, amit a legfelsőbb bíróságtól kapott. „Neked nincs kártyád. Te pókerezel, miközben Putyin Magic: The Gatheringet játszik” – magyarázta az ál-Trump, majd leszidta az ukrán elnököt, amiért nem visel öltönyt, hiszen „a Fehér Házban csak egy szemétláda jelenik meg pólóban és farmerben”.

Ez utóbbi mondat volt a rákötés Elon Muskra, ezután ugyanis belépett a színre – természetesen pólóban és farmerben – a techmilliárdost játszó Mike Myers egy láncfűrésszel hadonászva, majd fel is tette a kérdést az amerikai elnöknek:

Donald, mit csinálsz az irodámban? Ugye tudod, hogy én vagyok az elnök?

A Deadline emlékeztetett rá, hogy a jelenet azt volt hivatott bemutatni, hogy bár sokan Volodimir Zelenszkij öltözékét kritizálták a fehér házi találkozón, arról senki nem beszélt, hogy egy héttel korábban Elon Musk is utcai viseletben, baseballsapkában jelent meg hivatalos eseményen ugyanott, az Ovális Irodában.