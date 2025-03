Az Oscar-gála legjobb rövid dokumentumfilm kategóriájában a Death By Numberst, az I Am Ready, Wardent, az Incidentet, az Instruments of a Beating Heartot és a The Only Girl In The Orchestrát jelölték.

A díjat a The Only Girl In The Orchestra nyerte. Az elismerést Samuel L. Jackson és Selena Gomez adta át.