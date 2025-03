A Londonban egyeztető vezetők Ukrajna mellett Európát is felfegyvereznék

Vasárnap az Egyesült Királyság adott otthont az európai vezetők csúcstalálkozójának, amelyen Ukrajna támogatásáról döntöttek többek között. Keir Starmer már szombaton tárgyalt Volodimir Zelenszkijjel, majd kijelentette, eltökélt szándéka, hogy véget vessen Oroszország Ukrajna elleni háborújának − írta az AP News.

A Keir Starmer brit miniszterelnök által rendezett találkozón 19 vezető vett részt, elsősorban európai állam- és kormányfők, de jelen volt Justin Trudeau kanadai miniszterelnök és Mark Rutte NATO-főtitkár is.

A tanácskozással egy időben többezres tömeg gyűlt össze a Downing Street 10. előtt, akik Ukrajna támogatására szólítottak fel. A tüntetők olyan megállapodást sürgettek, amely megbünteti az orosz agressziót, és biztosítja Ukrajna szabadságát.

A találkozó előtt Volodimir Zelenszkij még Giorgia Meloni olasz kormányfővel egyeztetett, amit eredményesnek nevezett, majd bejelentette, hogy „közös cselekvési tervet dolgoznak ki a háború igazságos és tartós békével való befejezésére”.

Zelenszkij az X-en írt bejegyzésében „fontosnak tartotta az Ukrajna körüli egység fenntartását” és Ukrajna pozíciójának megerősítését „szövetségeseinkkel − az európai országokkal és az Egyesült Államokkal − együttműködve”.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke azt mondta, hogy a következő héten Európa újrafegyverzésére nyújt be tervezetet, hogy megerősítse az Európai Unió biztonságát. A tervezetet egy brüsszeli EU-csúcstalálkozón mutatja be az állam- és kormányfőknek.

− közölte Von der Leyen, majd hozzátette, hogy ezzel a tervvel fejlett légvédelmi rendszerek fejlesztését kívánja segíteni.

Ukrajna jövőjéről kijelentette, hogy „a biztonsági garanciák rendkívül fontosak. Erős helyzetbe kell hoznunk Ukrajnát, hogy rendelkezzen az eszközökkel, amelyekkel megerősítheti és megvédheti magát. Alapvetően Ukrajnát egy acél sündisznóvá változtatjuk, amely emészthetetlen a potenciális támadók számára”. Továbbá hangsúlyozta, hogy meg akarják mutatni az Egyesült Államoknak, hogy készek megvédeni a demokráciát.

A vasárnapi találkozón a brit miniszterelnök arról beszélt, hogy Nagy-Britannia, Franciaország és Ukrajna megállapodott, hogy kidolgoznak egy tervet a tűzszünetről, amiről tájékoztatják az Egyesült Államokat.

Keir Starmer a találkozón kijelentette, hogy Európa biztonsága érdekében fel kell készülniük egy „egyszeri pillanatra”, valamint az Ukrajna ügyében elért jó eredmény „létfontosságú minden itt lévő és sok más nemzet biztonsága szempontjából”.

A tanácskozást követően a brit miniszterelnök a szombati 2,2 milliárd fontos hitel után további 1,6 milliárd fontos exportfinanszírozást ígért Ukrajnának, melyből 5000 légvédelmi rakétát szállítanak Ukrajnának. Megjegyezte, hogy Európának kell állnia a védekezés nehezét.

Donald Tusk lengyel kormányfő szerint „Európa felébredt”, és az X-en azt írta, hogy az Európai Unió, Nagy-Britannia, Norvégia és Törökország most már „egy hangon beszél Ukrajna megsegítéséről, a szoros transzatlanti együttműködés szükségességéről és a keleti határ megerősítéséről”.

A lengyel miniszterelnök úgy véli, hogy Nyugaton senkinek sem áll szándékában kapitulálni Putyin „zsarolása és agressziója” előtt.

„Putyint és más agresszorokat úgy lehet a legjobban elriasztani, ha saját erőnket építjük, és ez a legjobb módja annak, hogy meggyőzzük Trump elnököt arról, hogy az Európával való együttműködést erősíteni akarja, és nem gyengíteni az erőnket. Mindenki erős partnerrel akar majd együtt dolgozni” − mondta Tusk a találkozót követő sajtótájékoztatón.

Olaf Scholz német kancellár azt mondta, hogy az európai vezetők „mindannyian ismét egyértelműen megerősítették elkötelezettségüket” Ukrajna támogatása mellett.

Ez az ország támadás alatt áll, agresszió áldozata. Ez mindenki számára tagadhatatlan igazság. És természetesen azt is jelenti, hogy ennek megfelelően kell és fogunk cselekedni. Számunkra az is világos, hogy ez azt jelenti, hogy anyagilag és katonailag is támogatnunk kell Ukrajnát. Az Ukrajnának nyújtott nemzetközi és transzatlanti támogatás továbbra is kulcsfontosságú az ország és Európa biztonsága szempontjából