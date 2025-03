Donald Trump sejtelmes üzenetet küldött, nagy dologra készül

Hétfőn az Index amerikai forrásokból úgy értesült, hogy vasárnap éjjel telefonon egyeztetett Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök. A telefonbeszélgetés tartalmáról egyelőre nem szivárogtak ki részletek, de könnyen elképzelhető, hogy a két vezető az ukrán–orosz háborúról is beszélt.

Az egyeztetés röviddel azután történt, hogy heves vita alakult ki Donald Trump és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök között február 28-án az Ovális Irodában, és emiatt pedig a tervezett ritkaföldfém-megállapodást sem írták alá.

Magyar idő szerint hétfő délután Donlad Trump amerikai elnök sejtelemes jóslatot posztolt:

Holnap este nagy dolog fog történni. Megmondom a frankót. (A poszt eredeileg így szól: Tomorrow night will be big. I will tell it like it is! – a szerk.)