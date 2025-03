Ferenc pápa hamarosan lemondhat?

A katolikus egyház vezetője az utóbbi években többször is érintette már lemondásának kérdését. Voltak álhírek erről, de voltak komolyan vehetők is. 2022-ben elárulta, hogy az őt megelőző pápákhoz hasonlóan ő is írt egy levelet, amelyben felajánlotta lemondását, arra az esetre, ha cselekvőképtelenné válna. Azt azonban továbbra sem tudni, hogy Ferenc milyen kritériumokat támasztott – vagyis ennek a cselekvőképtelenségnek milyen mértékben kell érvényesülnie.

A Vatikán minden nap rövid sajtóközlemény formájában tudatja a külvilággal, hogy milyen állapotban van Ferenc pápa. Azonban sokan kételkednek abban, hogy a 88 éves egyházfő állapotával kapcsolatban a katolikus egyház mindent megosztana a hívekkel.

A pápa nyilvános megszólalásaiból úgy tűnik, hogy semmilyen körülmények között sem szeretne lemondani. Egy, a kongói jezsuita szerzeteseknek tartott beszédében például határozottan állást foglalt amellett, hogy a pápaság egy életre szóló szolgálat kell, hogy legyen, és hogy „nem látja okát, hogy ne az legyen”.

A környezete nyomást gyakorolhat rá

A kételkedők most leginkább a pápa önéletrajzában kutatnak nyomok után, amelyek arra utalhatnak, hogy az argentin egyházfő mégis csak hajlandó lenne lemondani tisztségéről. Ami érdekes, hogy hasonló véleményen van a pápa életrajzi könyvének szerzője, Austen Ivereigh, aki természetesen közelről is ismeri Róma betegeskedő püspökét. Az író a New York Timesnak óvatosan fogalmazott.

Hangsúlyozta „fogalmam sincs, hogy mint tenne Ferenc pápa”, azonban úgy véli, hogy ha az egyház érdekében állna a lemondása, akkor megtenné. „Ahogy ismerem, nem szeretné, hogy mindenki a betegségére, és ne a pápaságra fókuszáljon” – mondta a szerző, aki a „Sebesült pásztor: Ferenc pápa küzdelme a katolikus egyház megtérítéséért című életrajzi könyv szerzője, amely mű bemutatja, hogy az első latin-amerikai pápa hogyan próbálta az egyházat a modern embereket értő, és befogadó szervezetté alakítani.

Egy olasz lap szerint a pápa körül most beindult egy olyan folyamat, mint tavaly nyáron a korábbi demokrata elnök, Joe Biden körül. Vagyis a hozzá közelállók próbálják győzködni arról, hogy mondjon le a politikai szerepvállalásról, és vonuljon végre nyugdíjba, az egyház (Biden esetében a demokrata párt) érdekében. Az olasz sajtóval kapcsolatban azonban érdemes megemlíteni, hogy hajlamos légből kapott történeteket legyártani, és könnyen felül álhíreknek. Például, két hete – amikor a pápa kórházba került - az olasz lapok főszerkesztői össze-vissza telefonálgattak egymásnak, hogy megerősítsék azt a valahogyan szárnyra kapó, kacsát, hogy Ferenc pápa meghalt.

Egy rejtélyes találkozó

Azonban tény, hogy a múlt héten két magas rangú vatikáni tisztviselő titokban meglátogatta Ferenc pápát a kórházban. A Vatikán először azt közölte, hogy nincs információja a találkozóról, azonban később mégis megerősítette azt. Az Apostoli Szentszék tájékoztatása szerint a két püspök a pápa aláírását kérte, hogy az új szentek jóváhagyásának folyamata haladhasson. A két tisztviselő valószínűleg a konzisztórium nevű bíborosi találkozót készíti elő.

A konzisztórium az, amikor a pápa valamilyen alkalomból – például a szentté avatások megvitatására – összehívja a Bíborosi Kollégiumot. Ami érdekes, hogy Ferenc elődje, XVI. Benedek 12 évvel ezelőtt egy ilyen konzisztóriumon jelentette be lemondását. Mindezek miatt természetesen olyan jellegű találgatások is napvilágot láttak, hogy a jelenlegi egyházfő is a bíborosok gyűlésén jelenti majd be lemondását, azonban Ferenc már a múltban is hívott össze konzisztóriumokat, így ez a lépés még nem jelentené automatikusan ezt.

„Nagyon, nagyon furcsa ez az egész” – reagált a találkozóra Andreas Englisch, német újságíró, aki közel 40 éve tudósít a Vatikánról. A szakértő szerint a látogatás azért kongatta meg sokak fejében azonnal a vészharangot, mivel a pápát meglátogató tisztviselők egyike sem dolgozott (legalábbis eddig) szentté avatási ügyeken, így a Vatikán magyarázata nem biztos, hogy fedi a teljes valóságot.

A Vatikán államtitkára: a lemondás spekuláció

Pietro Parolin, a Vatikán államtitkára – ez az egyik legfontosabb politikai pozíció a pápa után – korábban „hasztalan spekulációnak” nevezte a pápa lemondása körül kialakult diskurzust. A Szentszék egyik vezető tisztviselője azt is hozzátette, hogy jelenleg csak a Szentatya egészségére, felépülésére, és Vatikánba való visszatérésére gondolnak „csak ezek a dolgok számítanak”. Egyébként Parolin volt az egyik, aki a múlt héten titokban meglátogatta a pápát, azóta az államtitkár nem szólalt meg nyilvánosan.

Némiképp hasonló nyilatkozatot tett a pápa közeli barátja, tanácsadója és nem mellesleg honfitársa, Víctor Manuel Fernández bíboros. Az argentin egyházi vezető úgy fogalmazott, „érthetetlen, hogy bizonyos csoportok miért presszionálják a pápát lemondásra”, majd hozzátette, hogy „erre a nyomásgyakorlásra Ferenc pápával szemben már a múltban is voltak példák”.

A bíborosi kollégiumban azonban eltérő vélemények is vannak. Gianfranco Ravasi bíboros a múlt héten azt mondta, hogy „nem kérdés”, hogy Ferenc pápa lemond majd, ha elveszíti a képességét, hogy az általa kedvelt módon „közvetlen kapcsolatot tartson a hívekkel, és azonnali, közvetlen, éles és határozott módon kommunikáljon velük”. Egy másik katolikus bíboros, Jean-Marc Aveline – aki a franciaországi Marseille-i főegyházmegye érseke és gyakran szerepel a lehetséges pápák közt – a múlt héten úgy nyilatkozott, hogy „minden lehetséges” még az egyházfő visszavonulása is.

Új hagyományt teremtene

2013-ig sokan nem is gondolták volna, hogy egy pápának lehetősége van lemondani. XVI. Benedek közel 600 év után volt az az első pápa, aki nyugdíjba vonult, megváltoztatva a pápaság megítélését egy életre szóló elköteleződéstől egy földi hivatásra.

Amennyiben Ferenc is lemondana, azzal hozzájárulna ahhoz, hogy normalizálódjon a pápák visszavonulása. XVI. Benedek pápa egészségügyi okokból történt lemondása után egyébként még 9 évig élt, és 95 évesen halt meg.

(Borítókép: Ferenc pápa a Szent Péter térre néző műterének ablakából mondja el a vasárnapi Angelus áldását 2025. január 12-én a Vatikánban. Fotó: Vatican Media / Vatican Pool / Getty Images)