Ahogy várható volt, nem most omlik le a szociáldemokrata bástya Hamburgban, miután a tartományi választáson az SPD győzött, ahogy már 2011 óta minden választás során. Ennek ellenére a következő parlamentben a pártnak kevesebb képviselője lesz, mint öt évvel ezelőtt, miközben a CDU mellett a die Linke és az AfD is nagyot javított öt évvel ezelőtti eredményén.

Március 2-án, vasárnap tartottak tartományi választásokat Németország második legnagyobb városában, a tartományi jogállással rendelkező Hamburgban, egy héttel az előrehozott szövetségi

parlamenti választás után.

A választás legnagyobb esélyese egyértelműen a tartományt már 2011 óta folyamatosan kormányzó SPD és az eddigi miniszterelnök, Peter Tschentscher volt, így a legnagyobb kérdések többek között azok voltak, hogy a második helyért zajló versenyben az eddigi koalíciós partnere, a Zöldek, vagy pedig a szövetségi szinten épp a párttal a koalíciós tárgyalásokat megkezdő CDU fog örülni az este végén, illetve az egy héttel ezelőtt kétszámjegyű eredményt elérő szélsőjobboldali Alternative für Deutschland, és a szavazatok 4,5 százalékát szerző liberális FDP képes lehet-e megugrani az ötszázalékos küszöböt.

Előbbi versenyben a CDU győzött, hiszen ha csak egy hajszálnyival is, de 1,3 százalékponttal több szavazatot kapott és ezáltal egy mandátummal többet szerzett a Zöldeknél, míg az AfD a városban eddigi legjobb eredményét érte el a 7,5 százalékos eredményével.

A 67,7 százalékos részvételnél így szavaztak a hamburgiak vasárnap:

szociáldemokrata SPD – 33,5 százalék; 45 mandátum (2020-hoz képest -9 mandátum);

– 33,5 százalék; 45 mandátum (2020-hoz képest -9 mandátum); jobbközép-kereszténydemokrata CDU – 19,8 százalék; 26 mandátum (+11)

– 19,8 százalék; 26 mandátum (+11) ökobaloldali Zöldek – 18,5 százalék; 25 mandátum (-8)

– 18,5 százalék; 25 mandátum (-8) szélsőbaloldali die Linke – 11,2 százalék; 15 mandátum (+2);

– 11,2 százalék; 15 mandátum (+2); szélsőbaloldali AfD – 7,5 százalék; 10 mandátum (+3)

– 7,5 százalék; 10 mandátum (+3) liberális FDP – 2,3 százalék; 0 mandátum (-1)

– 2,3 százalék; 0 mandátum (-1) szélsőbaloldali, kulturálisan konzervatív BSW – 1,8 százalék; 0 mandátum

A választásokat Tshentscher és az SPD magabiztosan előnnyel megnyerte, ami annak fényében nem meglepő, hogy a Hanza-város mindig is a szociáldemokraták egyik fellegvárának számított, ahol gyakran koalíciós partner nélkül is többségük volt a tartományi parlamentben – legutóbb ez egyébként Tshentscher elődjének, Olaf Scholznak sikerült még 2011-ben.

Annak ellenére, hogy 2020-hoz képest 9 mandátumot vesztett az SPD, a polgármesterük elég jó helyzetben van, hiszen több opciója is van, kivel kormányozzon – Hamburgban a kormányt szenátusnak nevezik – az elkövetkező öt évben: a már 2015 óta működő SPD–Zöldek-koalíciónak, valamint a most második helyezést megszerző CDU-val is kényelmes többséget tud felmutatni.

Tshentscher a választások után azt ígérte, először a Zöldekkel, majd pedig a CDU-val fog leülni tárgyalni – a Zöldek és a CDU szintén jelezték, hogy készenállnak az SPD-vel való tárgyalásra.

Ugyanúgy örülhettek az eredményeknek a német politika két szélén, a die Linkénél és az AfD-nél, hiszen öt évvel ezelőtti eredményeikhez képest mindkét párt javított, miután leginkább a fiatal, elsőválasztókat tudták megszólítani a kampányaikkal.

Azonban az FDP újabb tartományi parlamentből esett ki, ráadásul a párt múlt héten sem jutott be a Bundestagba.

Ugyanúgy kérdéses a jövője a BSW-nek is, hiszen a Sahra Wagenknecht fémjelezte párt az EP-választásokon országosan még 6,17 százalékot ért el, míg Hamburgban az ötszázalékos küszöb határán, 4,9 százalékot, de ehhez képest rendkívül alulszerepeltek, még az Európai Egyesült Államok megvalósítását kitűző szociálliberális Volt is több szavazatot szerzett a szociálpopulista BSW-nél.