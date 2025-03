Bántalmazott harci medvét mentettek Pakisztánban

A tájékoztatás szerint a 7 éves Rockyt illegálisan tartották Pandzsáb tartományban és 35 küzdelemben kellett részt vennie, míg a helyi hatóságok közbe nem avatkoztak – írja az MTI.

A Four Paws nemzetközi állatjóléti szervezet munkatársai is Pakisztánba utaztak, hogy segítsenek Rockyn, akit vasárnap az állatorvosok meg is műtöttek.

Amir Halil állatorvos szerint sikerült elvágni a medve láncait és kivették az orrába erősített gyűrűt.

Fizikailag jó állapotban van, de szenvedett. Eltört az állkapcsa és nincsenek fogai. Több sebe is van a fülén a küzdelmek és kutyák harapásai miatt

– hangsúlyozta az állatorvos.

Halil felhívta a figyelmet a medveküzdelmek kegyetlenségére, s arra, hogy ugyan mindez illegális Pakisztánban, ennek ellenére még mindig akad rá példa az ország egyes részein.