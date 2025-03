Donald Trump üzent Volodimir Zelenszkijnek: Amerika nem fogja ezt sokáig tűrni!

Az Ukrajna és Oroszország közötti háborút lezáró megállapodás „még nagyon-nagyon messze van” – ezt mondta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az AP News szerint. Hozzátette ugyanakkor, hogy továbbra is számít az amerikai támogatásra annak ellenére, hogy az utóbbi időben feszült a viszonya Donald Trump amerikai elnökkel.

Úgy gondolom, hogy a kapcsolatunk (az Egyesült Államokkal – a szerk.) folytatódni fog, mert ez több mint egy alkalmi kapcsolat. Úgy vélem, hogy Ukrajnának elég erős a partnersége az Amerikai Egyesült Államokkal ahhoz, hogy továbbra is érkezzenek támogatások

– mondta az ukrán elnök egy ukrán nyelvű sajtótájékoztatón, mielőtt elhagyta volna Londont.

Volodimir Zelenszkij kijelentéseit azonban Donald Trump sem hagyta szó nélkül. Az amerikai elnök közösségi oldalán arról írt, ez a legrosszabb kijelentés, amit az ukrán elnök tehetett.

Amerika nem fogja ezt sokáig tűrni! Ez az, amiről beszéltem, ez a fickó nem akarja, hogy béke legyen, amíg Amerika támogatja, és Európa a Zelenszkijjel folytatott találkozón egyenesen kijelentette, hogy nem tudják elvégezni a munkát az Egyesült Államok nélkül

– fogalmazott Donald Trump.

Pálfordulás és viharos találkozó

A két elnök viszonya az utóbbi időben finoman szólva is megromlott. Donald Trump hivatalba iktatása után gyorsan megkezdte a munkát, amihez hozzátartozik az is, hogy felvette a kapcsolatot az orosz elnökkel, Vlagyimir Putyinnal is. Az események az elmúlt hetekben felgyorsultak, február 18-án a két nagyhatalom delegációja már találkozott is egymással. Egy nappal később kemény és meghökkentő üzenetet osztott meg Donald Trump közösségi oldalán, melyben az ukrán elnököt diktátornak nevezi.

Szeretem Ukrajnát, de Zelenszkij szörnyű munkát végzett, az országa darabokra tört, és MILLIÓK haltak meg feleslegesen.(…) Nem hajlandó választásokat tartani, nagyon alacsonyan áll az ukrán közvélemény-kutatásokban, és az egyetlen dolog, amiben jó volt, az az, hogy úgy játszott Bidennel, mint egy hegedűs. Egy diktátor választások nélkül. Zelenszkij jobb, ha gyorsan lép, különben nem marad országa

– írta akkor az amerikai elnök. Az ukránok persze reagáltak Donald Trump kijelentéseire, szerintük nem annyira népszerűtlen Volodimir Zelenszkij, mint ahogyan azt az amerikai elnök lefestette.

A helyzet már ekkor érezhetően feszült volt Kijev és Washington között, azonban az igazi fekete leves még csak ez után következett. Donald Trump és Volodimir Zelenszkij február 28-án találkozott egymással személyesen először azóta, hogy beiktatták hivatalába az amerikai elnököt. A Fehér Házban megtartott találkozó nyugodt hangnemben indult, az első kézfogás alkalmával az amerikai elnök még egy vicces megjegyzést is tett, ám utána váratlanul támadó hangot vett fel, és azzal gyanúsította meg Zelenszkijt, hogy a harmadik világháborút kockáztatja. A heves vitába J. D. Vance amerikai alelnök is beszállt, és tiszteletlennek nevezve az ukrán elnököt. A találkozó végül idő előtt ért véget, mivel Volodimir Zelenszkij elviharzott a Fehér Házból. Donald Trump rögtön a találkozó után posztolt a közösségi médiában, ahol kijelentette, hogy Zelenszkij nem áll készen a békére.

Összegyűltek Londonban a vezetők

Mint megírtuk, vasárnap a brit fővárosban folytatott tárgyalást tizenkilenc ország vezetője, amelyen az európai biztonság kérdéséről, valamint Ukrajna további támogatásáról döntöttek. A tanácskozás után több politikus is sajtótájékoztatót tartott. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke azt mondta, hogy a következő héten Európa újrafegyverzésére nyújt be tervezetet, hogy megerősítse az Európai Unió biztonságát. A tervezetet egy brüsszeli EU-csúcstalálkozón mutatja be az állam- és kormányfőknek.

Mindannyian megértettük, hogy a hosszú ideig tartó alulfinanszírozás után most rendkívül fontos, hogy a védelmi beruházásokat hosszabb időre felgyorsítsuk. Ez az Európai Unió biztonságát szolgálja

− közölte Von der Leyen, majd hozzátette, hogy ezzel a tervvel fejlett légvédelmi rendszerek fejlesztését kívánja segíteni.

Ukrajna jövőjéről kijelentette, hogy „a biztonsági garanciák rendkívül fontosak. Erős helyzetbe kell hoznunk Ukrajnát, hogy rendelkezzen az eszközökkel, amelyekkel megerősítheti és megvédheti magát. Alapvetően Ukrajnát egy acél sündisznóvá változtatjuk, amely emészthetetlen a potenciális támadók számára”. Továbbá hangsúlyozta, hogy meg akarják mutatni az Egyesült Államoknak, hogy készek megvédeni a demokráciát.

(Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Donald Trump 2025. február 28-án. Fotó: Brian Snyder / Reuters)