Folytatódik a vámháború: Kanada és Kína is lépett

Az amerikai kormány korábban bejelentette, hogy március 4-étől 25 százalékos vámot vet ki gyakorlatilag az összes, Kanadából és Mexikóból származó importra. A 25 százalékos kulcs nem érinti a kanadai energiatermékeket, amelyekre 10 százalékos vám vonatkozik. A Kínából származó áruk vámját 10 százalékról 20 százalékra emelte március 4-től az Egyesült Államok.

Justin Trudeau azt mondta, hogy nem hagyja válasz nélkül ezt a tisztességtelen amerikai döntést és 25 százalékos vámot vet ki 155 milliárd kanadai dollár értékű amerikai árura – számolt be az MTI.

A kanadai miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy az ellenvámot két ütemben vetik ki: március 4-én 30 milliárd dollár értékű árura, 21 nappal később pedig további 125 milliárd dollárnyi termékre vezetik be. Hozzátette, hogy a kanadai vámok mindaddig érvényben maradnak, amíg az Egyesült Államok fel nem oldja a sajátját.

Kereskedelmi háború

Válaszlépésként a kínai kereskedelmi minisztérium is bejelentette, hogy március 10-től további 10-15 százalékos vámot vet ki az amerikai mezőgazdasági termékekre. Ezen belül az Egyesült Államokból származó csirkére, búzára, kukoricára és gyapotra további 15 százalékos vám vonatkozik. Pótlólagos 10 százalékos vámot vetnek ki továbbá a cirokra, szójababra, sertéshúsra, marhahúsra, gyümölcsökre, zöldségekre és tejtermékekre. Kína ezen kívül 15 amerikai vállalatot is felvett az exportellenőrzési listájára – közölte a kereskedelmi minisztérium.

Mint írtuk, Donald Trump betartotta korábbi ígéretét, miszerint a Kanadából, Kínából és Mexikóból érkező termékekre vámot vet ki. A szakértők már korábban is egy kereskedelmi háború kirobbanásától tartottak, ami most nagyon úgy tűnik, hogy el is kezdődött. Az alábbi cikkünkben összeszedtünk mindent, amit Donald Trump vámjairól tudni kell.