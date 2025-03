Szijjártó Péter Washingtonból: Nem lehet fogadást kötni az amerikai–orosz tárgyalások sikerére

Szijjártó Péter kedden Washingtonban tárgyalt Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel. A találkozót követően a külgazdasági és külügyminiszter elárulta, hogy a megbeszélésen az ukrajnai helyzet került középpontba, de szó esett az USAID-ügyről is. A tárcavezetőt a látogatására már a frissen kinevezett kormánybiztos is elkísérte, aki az USAID-pénzek magyarországi felhasználásának kivizsgálásáért felel.

Az Egyesült Államok kormányzata minden konfliktus és nehézség ellenére kitart azon álláspontja mellett, hogy az ukrajnai háború nem folytatódik, ami jó hír Magyarországnak – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, miután kedden amerikai kollégájával tárgyalt Washingtonban. A tárca MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a miniszter hangsúlyozta, hogy Marco Rubio a béketárgyalásokban látja az egyetlen reális lehetőségét annak, hogy véget érjen az öldöklés.

Szijjártó Péter biztosította Marco Rubiot arról, hogy Magyarország teljes mértékben támogatja az Egyesült Államok elnökének és kormányának törekvéseit. A két külügyminiszter egyetértett abban is, hogy annak a „szajkózása”, hogy a háborút folytatni kell, amíg csak lehet, egyrészt nem stratégia, másrészt pedig egy veszélyes álláspont, így minél tovább folytatódik ez a háború a szomszédságunkban, annál nagyobb az eszkaláció veszélye.

Marco Rubio személyesen is tudatta a magyar külügyminiszterrel, hogy az Egyesült Államok átmenetileg leállította az Ukrajnának szánt katonai támogatást, miközben Szijjártó Péter tájékoztatta a hivatali partnerét arról, hogy „Európában, főleg annak nyugati felében egy szervezkedés zajlik Donald Trump és a béketerve ellen”.

A magyar külügyminiszter leszögezte, hogy Magyarország nem járul majd hozzá semmi olyan döntéshez az e heti európai uniós csúcstalálkozón, amely a háború folytatásának veszélyével járna.

„Mi is abszolút elkötelezetten kitartunk a béke és a béketárgyalások mellett” – hangsúlyozta Szijjártó Péter, aki az ENSZ-en belüli kiváló együttműködésre is kitért, emlékeztetve, hogy Magyarország egyetlen EU-tagállamként támogatta az amerikai békehatározatot.

„Európában természetesen meg is orroltak ránk, de annak folyamatos szajkózása, hogy ki a hibás, ki az agresszor, az nem segít. Ez történt három éven keresztül, és ez nem segített. Valami újra van szükség, béketárgyalásokra van szükség, és éppen ezért támogattuk az amerikai békehatározatot az ENSZ-ben, amelyet aztán a Biztonsági Tanács el is fogadott” – fogalmazott Magyarország külgazdasági és külügyminisztere, majd rámutatott, hogy abban is egyetértés volt a mostani találkozón, hogy hibás és tisztességtelen az a megközelítés, hogy azonnal oroszpártisággal vádolják meg azokat, akik kiállnak a béke mellett.

Amiben mi itt a legtöbb segítséget tudjuk nyújtani, az az, hogy a nemzetközi politikában is a józan ész hangján szólva erősítjük a béketábor hangját, és a folyamatos támogatásunkról biztosítjuk az amerikai-orosz tárgyalásokat, amelyek sikerére természetesen előre nem lehet fogadást kötni, de nincsen más megoldás

– vélekedett Szijjártó Péter. „Ha nem próbálnák az amerikaiak és az oroszok ezen tárgyalásokat sikerre vinni, akkor egész biztosan folytatódna a háború, és egy még nagyobb tragédia veszélye is egyre inkább megnőne” – tette hozzá.

Az új kormánybiztos is elkísérte a minisztert

A miniszter az egyeztetésen megköszönte az amerikai USAID forrásainak lezárását, mivel szavai szerint ezek jelentették az alapját a más államok belügyeibe való beavatkozásra épülő amerikai külpolitikának, amelytől „négy éven keresztül szenvedett a világ a demokrata kormány alatt”.

Azt hiszem, hogy a világ egy jelentős része fellélegzett

– mondta a tárcavezető.

Szijjártó Péter közölte, hogy látogatására elkísérte az új kormánybiztos, aki azért felel, hogy kivizsgálja a USAID-források magyarországi felhasználását a politikai befolyásolás szempontjából. „Ő a következő időszakban több tárgyalást is fog itt, az Egyesült Államokban folytatni annak érdekében, hogy világossá váljon, hogy kik és hogyan használták fel ezeket a beavatkozásra szolgáló forrásokat” – tájékoztatott.