Nagyon kemény szavakkal ostorozta a Donald Trumpnak írt nyílt levelében Lech Wałęsa volt lengyel elnök a Zelenszkij-Trump találkozón megmutatkozó amerikai álláspontot. A veterán politikus közösségi oldalán osztotta meg gondolatait, amelyhez 38, az egykori lengyel kommunista állampárt börtöneit megjárt politikai fogoly is csatlakozott.

A Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel folytatott beszélgetésen az amerikai elnök részéről elhangzó elvárást, hogy tiszteletet és hálát mutasson az Egyesült Államok által az Oroszország ellen harcoló Ukrajnának nyújtott anyagi segítségért, visszatetszőnek és felháborítónak tartja Wałęsa.

A Lengyelországban nemzeti hősként tisztelt egykori antikommunista ellenállót az Ovális Irodában uralkodó légkör arra a hangulatra emlékeztette, amely az állambiztonsági szolgálat kihallgatásain és a kommunista bíróságok tárgyalótermeiből volt ismerős. Analógiaként felidézte, hogy akkor és ott:

A mindenható kommunista politikai rendőrség által megbízott ügyészek és bírák is elmagyarázták nekünk, hogy ők azok, akiknek minden kártya a kezükben van, nekünk pedig egy sincs. Azt követelték, hogy szüntessük be a tevékenységünket, arra hivatkozva, hogy ártatlan emberek ezrei szenvednek miattunk. Megfosztottak minket szabadságunktól és polgári jogainktól, mert nem voltunk hajlandóak együttműködni a hatóságokkal és hálát mutatni feléjük. Megdöbbentett bennünket, hogy Önök is hasonlóan bántak Volodimir Zelenszkij elnökkel.