Floridában indíthatnak eljárást Andrew és Tristan Tate ellen

Andrew és Tristan Tate ellen Floridában, az Egyesült Államokban is eljárást indíthatnak nők szexmunkára kényszerítéséért illetve rágalmazásért. A fivérek a vádakat tagadják, elfogultnak és provokatívnak tartják azokat. A testvéreknek korábban az Egyesült Királyságban és Romániában is meggyűlt a baja a hatóságokkal hasonló vétségek ügyében.

Florida büntetőeljárást indított Andrew és Tristan Tate brit-amerikai influenszerek ellen, akik a múlt héten repültek az Egyesült Államokba Romániából – írta meg a BBC.

James Uthmeier, Florida főügyésze bejelentette, hogy házkutatási parancsot bocsátott ki egy jelenleg is aktív vizsgálat részeként. A Tate testvérek továbbá polgári perrel is számolhatnak, amiben egy nő vádolja őket azzal, hogy szexmunkára kényszerítették, illetve rágalmazták őt, miután vallott ellenük a román hatóságoknak. Joseph McBride, a testvérek ügyvédje azt mondta, a főügyész nyilatkozta elfogult és provokatív, továbbá tagadják az ellenük felmerült vádakat.

A fivéreknek korábban a román hatóságokkal is meggyűlt a bajuk, ahol hasonló vádakkal támadták őket. A Trump-kormányzat lobbizni kezdett a román hatóságoknál, hogy enyhítsék a két férfi korlátozásait a nyomozás ideje alatt. Andrew és Tristan Tate ugyanis az Egyesült Államoknak és az Egyesült Királyságnak is az állampolgárai, jogi küzdelmeik pedig nemcsak Romániában, hanem nemrégiben az Egyesült Királyságban és most az Egyesült Államokban is zajlanak.

Andrew Tate rendszeresen tesz közzé nőgyűlölő és hímsoviniszta tartalmakat, több millió követővel rendelkezik, főleg a fiatal férfiak körében népszerű.