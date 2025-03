Újabb csapás Kijevre: Donald Trump a katonai segély után a hírszerzési együttműködést is felfüggeszti

Az amerikai kormányzat a katonai segélyek felfüggesztése után most a hírszerzési együttműködést is megszakította Ukrajnával. A Financial Times szerint ez súlyosan korlátozza Kijev védekezési képességeit, és gyakorlatilag „megvakítja” az országot az orosz támadásokkal szemben. Szakértők szerint ez a döntés még a katonai segélyek visszatartásánál is nagyobb stratégiai hátrányt jelenthet Ukrajnának a jelenlegi háborús helyzetben.