Donald Trump levelet kapott Volodimir Zelenszkijtől – küszöbön a béke?

Az amerikai elnök mintegy másfél órás beszédet kedden a Kongresszusban, ahol a hivatalba lépése óta eltelt időszak eredményeiről számolt be. Részletesen taglalta az Egyesült Államok várható külpolitikai intézkedéseit, Elon Musk munkáját is értékelte. A demokrata képviselők azonban sorra vonultak ki Donald Trump beszéde alatt a teremből, ezzel is tiltakozva az eddigi rendeletei ellen.