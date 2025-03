Tarjányi Péter: A béke várat magára, Oroszország pedig még nem szólalt meg

Donald Trump és Volodimir Zelenszkij nyilvános vitája történelmi jelentőségű volt. Tarjányi Péter szerint ilyen vita szövetségesek között nyilvánosan talán még sohasem történt meg. A biztonságpolitikai szakértő az Index Frontvonal című műsorában arról is beszélt, hogy ennek a vitának egyetlen nyertese volt, Oroszország.

Az elmúlt napokban komoly változások történtek a világban, melyek hosszú távon hatnak Európára és az orosz–ukrán háborúra is. Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő az Index műsorában elmondta: nem volt szerencsés a Trump–Zelenszkij-találkozó esetében, hogy a sajtó előtt beszéltek.

A kialakult vitával kapcsolatban nagyon sok elmélet látott napvilágot, de a szakértő szerint egy dologról kevesen beszéltek: a kialakult konfliktus nem kedvez se Ukrajnának, se az USA-nak, ellenben Oroszország szempontjából ez a legjobb dolog, ami történhetett. A biztonságpolitikai szakértő azt is kifejtette a beszélgetésben, hogy Trump és a republikánusok láthatóan megsértődtek Zelenszkijre, aminek jól látható eredménye, hogy leállították a támogatást, ennek pedig rövid és hosszú távon is komoly következményei lesznek.

Át tudja-e venni az USA eddigi szerepét Európa?

Bár a „szürreális” amerikai tárgyalás után Zelenszkij rögtön leült az európai vezetőkkel tárgyalni, és Angliával egyetemben Európa összezár Ukrajna mögött, kérdéses, hogy milyen szinten tudják segíteni a további háborúban. Az elkövetkező harminc napban fog kiderülni, hogy az EU tud-e fejlődni a saját védelmét illetően, valamint az is, hogy tud-e megfelelő minőségben, az Egyesült Államokat helyettesítve segíteni Ukrajnának. Tarjányi úgy véli, ha az EU komoly forrásokat szán a hadászati fejlesztésre, az hosszú távon nem fogja segíteni Ukrajnát, ráadásul komoly a hadászati eszközök gyártásában a kapacitásbeli különbség Európa és Oroszország között. Jóval több fegyvert tud gyártani az orosz hadiipar, az EU-nak pedig több évre is szüksége lehet arra, hogy fel tudjon zárkózni.

Az amerikai hírszerzés nélkül

A szakértő arra is kitért, hogy a fegyverek és a pénzügyi támogatás elmaradása egy dolog, de Ukrajna nagyon nagy százalékban ki van szolgáltatva az amerikai hírszerzésnek. Eddig Ukrajna szinte minden orosz hadmozdulatot le tudott követni, ha az USA megszünteti a hírszerzésük támogatását, gyakorlatilag megvakulnak a hadszíntéren. Ezt pedig nagyon nagy valószínűséggel kihasználná Oroszország. Emellett a légvédelmet is amerikai segítséggel tudták eddig ellátni, amennyiben ez megszűnik, raktárak, központi energiatározók és még sok ukrán egység válik kiszolgáltatottá az orosz csapásokkal szemben.

Fogy az ukrán haderő

A szakértő arra is kitért, hogy Ukrajna, véleménye szerint júniusig képes eszközoldalról ellenállni az oroszoknak. Ez több kérdést is felvet, de ami ennél is súlyosabb probléma: az ukrán haderő létszámhiánya, amit nagyon nehezen tud pótolni Kijev. Erre megoldás lehet, a fiatalabb, 18 év környéki férfiak behívása, de ez számos problémát vet fel hosszú távon.

Tarjányi a beszélgetés végén kifejtette, sokan arról beszélnek, hogy közeledik a béke, az események így vagy úgy, de oda vezetnek. Ő maga szkeptikus ebben a kérdésben, annak ellenére, hogy örülne, ha így történne, de egyelőre nem látja az út végén a hosszú távú békét. Illetve hangsúlyozta, hogy az elmúlt napok eseményeivel kapcsolatban Oroszország még nem szólalt meg.