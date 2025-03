Volodimir Zelenszkij a washingtoni segélyek leállításáról: Megvannak az eszközeink ahhoz, hogy megvédjük magunkat

Mi lesz az amerikai segítséggel? – tette fel a kérdést kedd esti videóbeszédében Volodimir Zelenszkij, Ukrajna elnöke, aki a nap folyamán utasította az ukrán védelmi minisztert, a hírszerző szervek vezetőit és a diplomatákat, hogy vegyék fel a kapcsolatot az amerikai kollégákkal, és szerezzenek hivatalos tájékoztatást. Ukrajna és Amerika tiszteletteljes párbeszédet és világos álláspontot érdemel egymástól – fogalmazott, hozzátéve, hogy igaz ez különösen akkor, amikor „életek védelméről van szó egy teljes körű háború során”.

– mondta, megjegyezve, hogy épp ezért az ukrán ügynökségeknek sikerült cselekvési algoritmusokat kidolgozniuk „a helyzet bármilyen alakulására”. „Ez már nem 2022. A rugalmasságunk most erősebb. Megvannak az eszközeink ahhoz, hogy megvédjük magunkat” – hangsúlyozta Volodimir Zelenszkij, aki elismerte, hogy a háború valódi befejezéséhez elengedhetetlen a kapcsolatok fenntartása Amerikával.

Ukrajna mindig hálás lesz az Egyesült Államoknak mindazért a támogatásért, amelyet nyújtott és nyújt, és amely az európai biztonság most már meglehetősen törékeny alapjainak megőrzésén munkálkodik. Végül is ez nem csak a mi országunkról szól, hanem mindenkiről Európában. Konstruktív együttműködésre törekszünk, partnerségi alapú kapcsolatokra. Csak sajnálni tudjuk, ami a Fehér Házban történt a tárgyalásaink helyett. De meg kell találnunk az erőt, hogy továbblépjünk, hogy tiszteljük egymást, ahogy mindig is tiszteltük Amerikát, Európát és minden partnerünket, és hogy együtt tegyünk meg mindent a béke közelebb hozásáért