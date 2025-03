200 kilométer hosszú falat épít Törökország, hogy megállítsa az unióba irányuló illegális bevándorlást

Törökország 200 kilométer hosszú falat épít a Görögországgal közös határára, hogy megakadályozza az unióba történő illegális határátlépést – adta hírül a Euronews.

Az Európai Unió és Törökország még 2016-ban megállapodást írt alá, amelynek célja a török határon át érkező migráció visszaszorítása. Ennek ellenére az ország – földrajzi helyzetéből adódóan – továbbra is fontos útvonal az illegálisan a kontinensre bejutni akarók számára. Törökország balkáni területei lévén szárazföldön Görögországgal és Bulgáriával is határos, azonban a tengeren keresztül is sokan próbálnak átjutni valamelyik görög szigetre, ami több alkalommal vezetett már tragédiához.

Yunus Sezer, a Görögországgal határos Edirne tartomány kormányzója elmondta, hogy a 200 kilométeresre tervezett falból 2025-ben 8,5 kilométert fognak felépíteni.

A híroldal megemlíti, hogy 2024 év végén a unió egymilliárd eurós támogatást nyújtott Törökországnak a migrációs helyzet kezelésére.

Ekkor Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke azt mondta, hogy a pénzt kifejezetten a szíriai menekültek hazatérésének segítésére szánják, akikből becslések szerint 3,2 millióan tartózkodhatnak jelenleg Törökországban.

A török határvédelem nemcsak a görög határon erősödik. Az ország az utóbbi években már több ezer kilométer hosszú falakat épített Iránnal és a polgárháborúba sodródó Szíriával közös határai mentén is. A portál megjegyzi, hogy ezek az építmények nemzetbiztonsági szempontból kulcsfontosságúak Törökország számára.

Mindeközben Görögország is jelezte, hogy folytatja saját határkerítésének kiépítését, amit még 2012-ben kezdett el. Az athéni vezetés korábban jelezte Brüsszelnek, hogy a meghosszabbítás költségeit szeretnék uniós támogatásból finanszírozni, ám ha szükséges, akkor saját forrásaikból is elindítják a munkálatokat.