Izzik a levegő: Kína háborúra készül az Egyesült Államokkal

Kína külügyminisztériuma azonnal és keményen reagált Donald Trump keddi vámintézkedéseire.

Ha háborút akar az Egyesült Államok, legyen az vámháború, kereskedelmi háború vagy bármilyen más típusú háború, készen állunk harcolni a végsőkig

– tolmácsolta Peking válaszát a külügyminisztérium egyik szóvivője, Lin Dzsian.

Kína nyomatékosította, hogy „a nyomásgyakorlás és a fenyegetés nem jó módszer a Kínával való kapcsolattartásra. Kína maximális nyomás alá helyezése téves számításokon alapuló hiba” – írja a Reuters.

Mint írtuk, Donald Trump betartotta korábbi ígéretét, miszerint a Kanadából, Kínából és Mexikóból érkező termékekre vámot vet ki, amire válaszlépésként a kínai kereskedelmi minisztérium is bejelentette, hogy március 10-től további 10–15 százalékos vámot vet ki az amerikai mezőgazdasági termékekre. A szakértők már korábban is egy kereskedelmi háború kirobbanásától tartottak, ami most, úgy tűnik, el is kezdődött. Az alábbi cikkünkben összeszedtünk mindent, amit Donald Trump vámjairól tudni kell.

Lehet némi elmozdulás

Howard Lutnick amerikai kereskedelmi miniszter újságíróknak arról beszélt, hogy az amerikai tisztviselők hosszú tárgyalásba kezdtek Mexikóval és Kanadával, és még mindig kidolgozhatnak részleges megoldást a két szomszéddal, hozzátéve, hogy többet kell tenniük a fentanil visszaszorítása érdekében.

„Azt hiszem, lesz némi elmozdulás. Ez nem fogja megszüntetni a vámokat… de valamennyire módosíthatja azokat” – mondta a miniszter, utalva egy szerdai döntésre, amely változtathatott a bejelentett vámok mértékén.

Az amerikai tőzsdék már most jelentős esést könyveltek el, miután Donald Trump amerikai elnök bejelentette a vámemeléseket. A Dow 650 pontot, az S&P 500, a Nasdaq pedig több mint 1,5 százalékot veszített értékéből.