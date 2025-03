Történelmi fordulat: Németország feloldja az adósságféket Trump elnökségére válaszul

Berlin jelentős pénzügyi reformcsomagot jelentett be, amely feloldaná az alkotmányos adósságféket, létrehozna egy 500 milliárd eurós infrastrukturális alapot, és megerősítené az ország védelmi képességeit az amerikai külpolitikai irányváltás fényében. A terv célja Európa legnagyobb gazdaságának fellendítése, és védelmi kapacitásainak jelentős bővítése.

A Friedrich Merz vezette konzervatívok és a Szociáldemokrata Párt (SPD) megállapodtak egy átfogó költségvetési reform előterjesztéséről, amelyet a következő héten nyújtanak be a német parlamentnek. A múlt havi választások után formálódó koalíció célja az alkotmányban rögzített adósságfék átalakítása, amely a 2008-as pénzügyi válság után szigorú költségvetési korlátokat vezetett be. A reformok új korszakot nyithatnak a német fiskális politikában, amelyet eddig a konzervatív pénzügyi megközelítés jellemzett.

Donald Trump amerikai elnök közelmúltbeli lépései, különösen az Ukrajnának nyújtott katonai segély befagyasztása és Zelenszkij elnökkel való összetűzése, megerősítették a félelmeket, hogy az USA csökkentheti európai szerepvállalását. Ez arra késztette a német vezetést, hogy újragondolja védelmi stratégiáját és költségvetését.

„Tekintettel a kontinensünkön a szabadságunkat és a békét fenyegető veszélyekre, »a bármibe kerül is« elvnek most a védelemre is vonatkoznia kell” – jelentette ki Merz, a CDU/CSU vezetője. Bár továbbra is számítanak az Egyesült Államokra a szövetségi kötelezettségek betartásában, Németország felismerte a saját védelmi képességei jelentős bővítésének szükségességét.

A reform részletei és a várható gazdasági hatások

A tervek szerint a GDP 1 százalékát meghaladó védelmi kiadások mentesülnének az adósságfék alól, emellett létrehoznának egy 500 milliárd eurós infrastrukturális alapot, amely a gazdasági növekedést és az ország versenyképességét hivatott javítani. Szakértői bizottság fog javaslatot kidolgozni az adósságfék tartós modernizálására is, hogy támogassa a hosszú távú beruházásokat.

A bejelentés után az euró négy hónapos csúcsra erősödött, a német kékchip-részvényindex közel 2,6 százalékkal emelkedett rekordszint közelébe. A német 30 éves kötvényhozamok a legnagyobb egynapos emelkedésüket produkálták az 1990-es évek vége óta. A védelmi ipari vállalatok részvényei, köztük a Rheinmetall és a Renk, 1,3 százalék és 5,5 százalék közötti mértékben értékelődtek fel.

Holger Schmieding, a Berenberg közgazdásza szerint a javaslatok Németország költségvetési szabályainak azonnali lazítására valószínűleg életbe lépnek. Elmondta még, hogy fiskális szemléletváltást jelentenek Németország számára. Robin Winkler, a Deutsche Bank Research vezető közgazdásza pedig úgy fogalmazott: „Ez a háború utáni német történelem egyik legjelentősebb paradigmaváltása.”

Politikai támogatottság és kihívások

Az INSA közvélemény-kutatása szerint a németek 49 százaléka támogatja az adósságfék lazítását, míg csak 28 százalék ellenzi. Az alkotmánymódosításhoz és a különleges alap létrehozásához azonban kétharmados parlamenti többség szükséges. A konzervatívok és az SPD ezért sietnek, hogy még a jelenlegi parlamentben elfogadtassák a változtatásokat, mivel a szélsőjobboldali és szélsőbaloldali pártok blokkoló kisebbséggel fognak rendelkezni az új parlamentben a múlt havi választások erős eredményei után. A radikális Baloldal párt már jogi kifogással fenyegetőzött, ha Németország új adósságot venne fel a védelmi kiadások finanszírozására.

A reformok támogatásához szükség van a Zöldek pártjának szavazataira is, amely egyelőre csak annyit közölt, hogy megvizsgálja a javaslatokat, de nem tett határozott kötelezettségvállalást.

Lars Klingbeil, az SPD vezetője kiemelte: „Országunk elhasználódott állapotban működik, ezért volt fontos számunkra a beruházás, a masszív beruházás, hogy országunk ismét jobban működjön.”