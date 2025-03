Mi lesz India és Dél-Ázsia sikerprojektjeivel a leállított amerikai támogatások után?

A világ legnépesebb állama, India esetében kiemelendő a támogatás a kis- és középvállalkozások fejlesztésében, fenntartható mezőgazdasági gyakorlatok terjesztésében; programok a HIV/AIDS, tuberkulózis és a születési egészség javítására; programok a lányok oktatásának ösztönzésére és a technikai képzés fejlesztésére, valamint az éghajlatváltozás hatásainak csökkentésére.

Az USAID indiai programjai a sürgősségi élelmiszersegélyről szóló törvény 1951-es aláírásával kezdődtek, majd azóta áttértek az infrastruktúra-fejlesztésre, a kulcsfontosságú indiai intézmények kapacitásépítésére, az indiai gazdaság megnyitásának támogatására. A programok számos területen segítették az országot a fejlődésben, többek között az egészségügy, a gazdasági fejlődés, a nemek közötti egyenlőség és az infrastruktúra kiépítése terén.

Az elmúlt négy évben India 650 millió dollárt kapott az USAID-től, így Washington az országnak 2001 óta összesen 2,86 milliárd dollárt juttatott.

2023-ban mintegy 140 millió dollárnyi USAID-támogatás érkezett Indiába. Az említett pénzügyi évben az USAID 55 millió dollárt különített el egészségügyi kezdeményezésekre, 18 millió dollárt környezetvédelmi erőfeszítésekre és 7,8 millió dollárt szociális infrastruktúrára.

Az USAID-THALI projekt

A USAID-THALI (Tuberculosis Health Action Learning Initiative) azért vált szükségessé,mert 2016-ban Indiában volt a legnagyobb a tuberkulózis elterjedése világszerte, 2,7 millió megbetegedéssel.

2017-ben India TBC bejelentési aránya, amelyet a TBC diagnosztizálásaként és bejelentéseként definiálnak, az új betegek esetében körülbelül 2,15 millió volt. A tbc-ellenőrzési erőfeszítések megerősítése és a tbc-bejelentési arány növekedésének elősegítése érdekében az USAID/India 2016-ban elindította az USAID-THALI projektet.

Az USAID-THALI holisztikus megközelítést alkalmazott a tbc-ellenőrzési erőfeszítésekhez, kezdetben három államban – Karnataka, Telangana és Nyugat-Bengál – kezdte meg a munkát. A cél az volt, hogy „azonosítsák, alkalmazzák és szélesítsék a sikeres, innovatív megközelítéseket a tbc és a multirezisztens tbc kezelésére”.

A négyéves USAID-THALI program végül kilenc indiai államra terjesztette ki tevékenységét. A World Health Partners (WHP) vezette az erőfeszítéseket Nyugat- és Észak-Indiában, a Karnataka Health Promotion Trust (KHPT) pedig Dél-Indiában.

Pozitív eredmények

A THALI négyéves időtartama alatt a program 3 millió vidéki, törzsi, városi nyomornegyedben élő és veszélyeztetett ember körében növelte a TBC-vel kapcsolatos tudatosságot. Továbbá több mint 60 ezer bejelentett tbc-s beteg kapott támogatást a kapcsolatfelvételhez, a kezeléshez való ragaszkodáshoz és tanácsadáshoz a projekt valamennyi földrajzi területén.

A Mitchell-csoport és helyi partnere, a New Concept Information Systems 10 héten keresztül értékelte a THALI sikereit és hiányosságait. A THALI első szakaszában (2016-2017) a programnak sikerült növelnie „a magánszektor bejelentéseinek számát a feltételezett tbc-esetekre vonatkozóan a városi nyomornegyedekben a célvárosokban, Bengaluru, Hyderabad és Kolkata városokban”. A második fázisban (2018-2019) a THALI Észak-Indiában több mint 9400, Dél-Indiában pedig több mint 12 400 tbc-s betegnek tudott „betegközpontú szolgáltatásokat” nyújtani. 2019-ben Indiában 16 százalékkal emelkedett a tbc betegek bejelentési aránya.

A USAID POWER

2019-ben az USAID megalapította a Producer Owned Women Enterprises (POWER) projektet. A POWER célja az indiai nők megélhetésének javítása, valamint a nemek közötti egyenlőség és függetlenség elősegítése Indiában azáltal, hogy lehetővé teszi a marginalizált nők foglalkoztatási lehetőségeinek növekedését.

Az USAID és az Industree Crafts Foundation együttműködése a Women's Global Development and Prosperity Initiative (Nők globális fejlődése és jóléte kezdeményezés) keretében a POWER projekt révén pozitív hatással volt a nőkre szerte Indiában. A projekt segít női termelői tulajdonú vállalkozások létrehozásában, hogy elősegítse a nők gazdasági függetlenségét.

A nők mikrovállalkozóvá válásának segítésével a vidéki nők állandó jövedelemre tehetnek szert, és így kiemelkedhetnek a szegénységből. A projekt nagyszerű példája az amerikai kormány erős elkötelezettségének az indiai nők gazdasági szerepvállalása iránt.

Az USAID indiai programjai, mint például az USAID-THALI és az USAID POWER, azon programok közé tartoznak, amelyek segítenek Indiában a szegénység enyhítésében és az életminőség javításában az egészségügyi beavatkozásokra és a marginalizáltak foglalkoztatási lehetőségeire összpontosítva.

További indiai projektek

Az USAID számos oktatási kezdeményezést támogatott Indiában, amelyek az írni-olvasni tudás, a tanárképzés és az iskolai oktatás fejlesztésére összpontosítanak. Az olyan szervezetekkel, mint a Kaivalya Oktatási Alapítvány és a STIR Education kötött partnerségek révén több mint 250 állami iskolában segítette a vezetői és tanári készségek fejlesztését, és 14 657 tanárra gyakorolt hatást, ami 564 ezer diák javát szolgálta.

A Nurturing Early Literacy Project több mint 90 ezer gyermeket ért el Rádzsasztánban, Maharastrában és Karnatakában, míg a Right to Read program 5000 iskolában egymillió diák olvasási készségét javította. Az USAID együttműködött a Room to Read India programmal is, amely 246 000 gyermek olvasási szokásait segítette az állami iskolai könyvtárakon keresztül.

Az USAID támogatta az indiai kormány Swach Bharat Abhiyan (Tiszta India misszió) programját, amelynek révén több mint 300 ezer ember jutott illemhelyhez. Adatai szerint 25 000 közösség érte el a nyílt székletürítés-mentes (ODF) státuszt.

Az ügynökség több mint 5 millió dolláros magánszektorbeli finanszírozást is biztosított a higiéniai, a víz- és szennyvízkezelési (WASH) megoldások megvalósításához az egész országban.

A szervezet több mint 130 000 gazdálkodót támogatott a jobb gazdálkodási gyakorlatok ösztönzésével, terménybiztosítások nyújtásával és időjárási adatokkal az éghajlattal kapcsolatos kockázatok mérséklése érdekében.

Az ügynökség együttműködött az indiai időjárás-szolgáltató vállalatokkal, például a Skymet Weather Services Private Limited céggel is, hogy kiterjesszék az automatikus időjárás-állomások hálózatát, és SMS-ben helyi időjárás-frissítéseket és kockázatcsökkentő eszközöket juttassanak el a gazdáknak.

Az USAID Dél-Ázsia többi országában

Bangladesben a következő tevékenységek támogatása volt fontos:

Csecsemő- és anyai halálozás csökkentésére irányuló programok, oltási kampányok. A vízhez való hozzáférés javítása és a szennyvíz kezelésének fejlesztése. A ruházati ipar és más szektorok támogatása, munkahelyteremtési programok.

Pakisztán esetében a következő területeken fejt ki támogató tevékenységet a szervezet:

A politikai intézmények megerősítése és a jogállamiság előmozdítása. Az egészségügyi és oktatási infrastruktúra fejlesztése, különös figyelemmel a vidéki területekre. Vízgazdálkodási projektek, amelyek a vízhiány problémáját hivatottak kezelni.

Nepál vonatkozásában kiemelhető:

Programok a földrengések és egyéb természeti katasztrófák utáni helyreállítás érdekében. A hozzáférés javítása az alap- és középfokú oktatáshoz, különösen a hátrányos helyzetű csoportok számára. Az agrárszektor erősítése és a helyi vállalkozások támogatása.

Bhutánban a zöld technológiák és a megújuló energiaforrások népszerűsítése, a fenntartható turizmus fejlesztése a gazdaság diverzifikálása érdekében, valamint további olyan programok, amelyek a biológiai sokféleség védelmét célozzák.

A Maldiv-szigeteken, az éghajlatváltozás hatásainak csökkentésére irányuló projektek, például a tengerszint-emelkedés kezelését célzó projektek, valamint a turizmustól való függőség csökkentése érdekében új iparágak fejlesztése kapott prioritást.

A szerző a Neumann János Egyetem Eurázsia Központ tudományos főmunkatársa.

(Borítókép: Emberek sétálnak egy nyomornegyedben az indiai Kalkutta városában 2025. február 16-án. Fotó: Sudipta Das / NurPhoto / Getty Images)