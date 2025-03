Orbán Viktor Emmanuel Macron után újabb francia politikussal egyeztetett

Orbán Viktor miniszterelnök csütörtök reggel Marine Le Pennel, a francia Nemzeti Tömörülés vezetőjével tárgyalt Párizsban − tájékoztatta az MTI-t a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály. Szerdán este még Emmanuel Macron francia elnökkel egyeztetett.

A megafonos Bohár Dániel még szerdán úton Párizs felé kérdezte Orbán Viktort a francia elnökkel való tárgyalásról. A kormányfő kifejtette:

Van egy alapvető változás. Az amerikaiak eddig a háború oldalán álltak, most meg a béke oldalára álltak. Én azt szeretném megtudni, ha három év alatt nem tudták a háborúzó felek legyőzni Oroszországot és győzelemre segíteni Ukrajnát, úgy, hogy az amerikaiak is a háború táborában voltak, most, hogy az amerikaiak már nincsenek ott, tehát a háborúpárti tábor sokkal gyengébb, most miért gondolják, hogy ugyanezt a háborút meg tudják nyerni?