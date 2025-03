Figyelmeztet a dél-koreai hírszerzés: Moszkva kulcsfontosságú technológiát adott át Észak-Koreának

Az Egyesült Államok azért állította le az Ukrajnának nyújtott katonai segélyezést, hogy felülvizsgálja azt – jelentette ki Caroline Levitt, a Fehér Ház szóvivője a Fox News műsorában.

Levitt elmondta, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök keddi nyilatkozata „pozitív előrelépésnek” tekinthető. Az ukrán vezető ugyanis kijelentette, hogy Ukrajna „kész mielőbb tárgyalóasztalhoz ülni egy hosszútávú béke érdekében” Oroszországgal, és a Fehér Házban lezajlott sikertelen találkozót „sajnálatosnak” nevezte.

Levitt arról is beszámolt, hogy az ásványkincsekről szóló megállapodással kapcsolatos tárgyalások jelenleg is folyamatban vannak, de nem pontosította, mikor lesz az aláírás. A Fehér Ház képviselője hangsúlyozta, hogy Zelenszkij nyilatkozata csak úgy értelmezhető, mint „elmozdulás a helyes irányba” – számolt be az Unian.