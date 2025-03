Orbán Viktor: Ma egy kiemelkedően szoros együttműködésünk van Franciaországgal

A francia–magyar kapcsolatok jó állapotban vannak, ez nem volt mindig így a történelem során, de ma kiemelkedően szoros együttműködésünk van Franciaországgal, nemcsak politikai kérdésekben, hanem gazdasági kérdésekben is – közölte Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön a Bohár Dániel riporter közösségi oldalára feltöltött videóban, amelyet az MTI szemlézett.

Orbán Viktor, miután Párizsban tárgyalt Emmanuel Macron francia köztársasági elnökkel, Marine Le Pennel, a francia Nemzeti Tömörülés vezetőjével és Nicolas Sarkozy volt köztársasági elnökkel, a riporternek azt mondta, arra számít, hogy Franciaország továbbra is komoly befektetőként lesz jelen Magyarországon.

