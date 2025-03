Tömegek vonultak utcára Pozsonyban a magyar fiatalt ért késes támadás miatt

Mintegy 150-200 résztvevő gyűlt össze szerdán azon a tiltakozóakción, amelyet a múlt pénteki késes támadás miatt szerveztek Pozsonyban – közölte az Új Szó szlovákiai magyar hírportál. A rendezvényt, amelynek szimbolikusan – utalva a magyarok elleni agresszióra – a „Maďari za Dunaj“, vagyis „A magyarokat a Duna túloldalára” címet adták, kedd éjszaka néhány óra alatt szervezték meg a pozsonyi Safárik térre, ahol a múltheti késés támadás történt.

Mint írtuk, múlt pénteken egy férfi rátámadt egy négyfős, huszonévesekből álló, magyarul beszélő társaságra Pozsonyban. A fiatalokat azért kérte számon a támadó, amiért magyarul beszéltek. Válaszul a későbbi sértett azt felelte, hogy azért, mert magyarok, az elkövető erre elküldte őket a Duna másik oldalára, majd egy kést tartott a fiú nyakához, végül megvágta a sértett állát.

A tüntetők a Safárik térről rendőri kísérettel vonultak át az Öreg-hídon a Duna másik oldalára, majd vissza, hogy bizonyítsák, nem lehet megfélemlíteni őket. A tiltakozás szerda este hat után ért véget, incidens nélkül.

„Azt terveztük, hogy a Šafárik térről átsétálunk a Duna másik partjára, az Öreg-hídon át és vissza, szimbolizálva azt, hogy ide tartozunk” – mondta Gyenge Veroni slammer, a rendezvény egyik szervezője. „Úgy gondoljuk, hogy az ilyen támadásokra minél gyorsabban reagálni kell, el kell ítélni, mert nem szeretnénk, hogy újra félni kelljen, ha Pozsonyban magyarul beszélünk” – tette hozzá, megjegyezve, hogy Pozsony nem olyan, mint amilyennek ez a támadás mutatja.

Mi egy toleráns várost szeretnénk, szeretnénk, ha ehhez sokan csatlakoznának, és el tudnánk ítélni bármilyen gyűlöletcselekményt, most éppen a magyar kisebbség elleni támadást – mondta Gyenge Veroni, aki abban bízott, hogy a tiltakozáshoz szlovákok is csatlakoznak. Az eseményen többen felszólaltak, köztük a slammer, aki a Duna túlsó partján arról is beszélt, hogy milyen támadásokat kap a magyarsága és mássága miatt a közösségi médiában.

Toleráns várost szeretnének

Elsőként Bárczi Laura egyetemi hallgató, mint az esemény egyik szervezője, majd Lucia Satinská író is felszólalt a pozsonyi Šafárik téren tartott megmozduláson. Mint mondták, mindketten azt szeretnék, ha Pozsony egy toleráns város maradna, ahol mindenki biztonságban érezheti magát. Több politikus is megjelent a tiltakozáson, akik közül legtöbben a Magyar Szövetséget képviselték. A tüntetők közt jelen volt Ondrej Dostál, az SaS parlamenti képviselője is, valamint Ravasz Ábel, Tomáš Drucker (Hlas) oktatási miniszter tanácsadója.

Azt gondoltam, hogy ezen már túl vagyunk, hogy az ilyen közvetlen magyarellenesség már kihalóban van, és úgy vélem, ez így is van, ez az incidens kicsit felkavarta az iszapot, de bízom benne, hogy az ilyen eseteket sikerül visszanyomni az iszapba, és ez nem fog megismétlődni. Remélem, hogy a következő generáció már nem is fogja érteni, hogy mi az, hogy »Maďari za Dunaj«

– fogalmazott Ravasz Ábel. Ondrej Dostál, az SaS parlamenti képviselője megengedhetetlennek nevezte, hogy bárkit erőszak érjen a nemzetisége miatt.

Az Új Szó megjegyzi, hogy a szlovákiai rendőrség és belügyminisztérium nem közölt részletes információkat a pénteki incidensről, a hatóságok részéről az ígért tájékoztatás is elmaradt. A pozsonyi rendőrségi szóvivő elmondta, hogy az extrémizmus bűncselekményének gyanúja fennáll, a sértett fiatal magyar nemzetisége valóban a támadás oka lehetett, az ügyben büntetőeljárás indult.