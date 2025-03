Miért kapott Oscar-díjat a palesztin–izraeli dokumentumfilm?

Az idei, 97. Oscar-díj-átadón a legjobb dokumentumfilmért járó díjat a No Other Land című film nyerte, amely egy megrendítő módon, mesterien megalkotott remekmű. Keserves küzdelem megindító lenyomata Yuval Abraham és Basel Adra filmje, hiszen ahogy a cím is hirdeti, Nincs más föld.