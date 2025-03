Az új osztrák külügyminiszterrel beszélt telefonon Szijjártó Péter

Új külügyminisztere van Ausztriának, így először dolgozhatok együtt liberális osztrák kollégámmal, Beate Meinl-Reisingerrel, akivel ma megvolt az első telefonos beszélgetésünk – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán pénteken.

„Az biztos, hogy a kapcsolatunk javításán való elkötelezettségből nincs hiány, hiszen mindketten fontosnak gondoljuk a közép-európai együttműködés erősítését, az aktív gazdasági kapcsolatok fenntartását és a sikeres fellépést az illegális migrációval szemben” – írta.

Közölte: biztosította új kollégáját, ahogy eddig is, úgy a jövőben is meg fogjuk védeni a déli határainkat, nem engedjük be az illegális migránsokat és ezzel nemcsak minket, hanem Ausztriát is védelmezzük. Ausztria jövőre indul az ENSZ Biztonsági Tanácsának tagságáért, melyhez Magyarország támogatását is magukénak tudhatják – tette hozzá a politikus.

„Pár nap múlva a külügyminiszterek tanácsülésén személyesen is találkozhatok új kollégámmal, de az első benyomások igen pozitívak” – írta Szijjártó Péter.