Amerikának egyáltalán nem tetszik az arab csúcson elfogadott gázai újjáépítési terv

A Közel-Keleten békét sürgető új amerikai elnök korábban a felháborodás hullámát váltotta ki még a szövetséges szunnita arab államok között is a javaslatával. A térség vezető arab országai a héten Kairóban tartottak történelmi jelentőségű találkozót, hogy Trump felvetésére konkrét rendezési tervvel válaszoljanak. Ez még nem jelent végleges megoldást, de legalább egy értelmes alternatíva egy kedélyeket borzoló és destabilizáló felvetéssel szemben.

Badr Abdel-Ati egyiptomi külügyminiszter, miután áttekintette a Gázai övezet mielőbbi helyreállítására és újjáépítésére vonatkozó közös arab tervet, az Egyesült Államok közel-keleti különmegbízottjával, Steve Witkoffal folytatott telefonbeszélgetést. Az egyiptomi külügyminisztérium előzőleg hivatalosan is közölte, hogy a terv teljes arab konszenzusra támaszkodik, amint azt a keddi kairói arab csúcs is tükrözte. Abdel-Ati hangsúlyozta, a cél „Egyiptom azon törekvése, hogy továbbra is pozitív és konstruktív interakciót folytasson Donald Trump amerikai elnökkel és kormányával, hogy átfogóan felülvizsgálja a tervet és annak előnyeit”. Az amerikai különmegbízott megerősítette, hogy tisztában van az arab tervvel, az „vonzó elemeket tartalmaz és jó szándékot tükröz”. A minisztérium közleménye szerint a telefonbeszélgetés során szó volt „az Egyiptom és az Egyesült Államok közötti stratégiai partnerség sajátosságairól, a különböző területeken elért kölcsönös érdekekről, valamint a béke és a közös biztonság megteremtésének együttes törekvéséről a Közel-Keleten”.

Donald Trumpnak nem tetszett az arab újjáépítési terv

Az első reakciók Washingtonból ezt a pozitív képet erősen árnyalják, és nem annyira optimisták. Az Egyesült Államok és Izrael elutasítja Donald Trump gázai tervének arab alternatíváját. Az Egyesült Államok külügyminisztériuma csütörtökön már azt közölte, hogy

az egyiptomi gázai terv „nem felel meg” Donald Trump elnök törekvéseinek, akinek különmegbízottja korábban méltatta Egyiptom erőfeszítéseit.

A Fehér Ház nemzetbiztonsági tanácsának szóvivője közölte, hogy az arab országok által elfogadott terv „figyelmen kívül hagyja azt a tényt, hogy Gáza jelenleg élhetetlen, és a palesztinok nem élhetnek emberségesen egy romokkal és fel nem robbant lőszerekkel teli területen, s lényeges elem, hogy Gázát a Hamásztól mentesen kell újjáépíteni”.

Az Al Arabijja által megszólaltatott szakértő hangsúlyozta, hogy a gázai biztonsági kérdést a legitim palesztin intézményeknek kell kezelniük, és Gáza ideiglenes igazgatása a palesztin kormány égisze alatt kell hogy működjön. A csúcstalálkozó zárónyilatkozata üdvözölte a palesztin döntést a gázai igazgatási bizottság megalakításáról, a Palesztin Hatóság reformtörekvéseit és a választások megtartását is, hangsúlyozva, hogy a Gázában engedélyezett fegyverek legitimek.

Mohamed Ibrahim Al-Duvairi vezérőrnagy, az Egyiptomi Gondolat- és Stratégiai Tanulmányok Központjának alelnöke kifejtette, a csúcstalálkozó legfontosabb eredménye az volt, hogy nagyon világos üzeneteket küldött általában a nemzetközi közösségnek, de különösen az Egyesült Államoknak és Izraelnek. Ezek az üzenetek általánosságban megerősítették, hogy az arab országok tisztában vannak az őket körülvevő veszélyekkel, ezért össze kell fogniuk ebben a veszélyes időszakaszban, és az arabok kategorikusan és határozottan elutasítják a trumpi kitelepítési terveket.

Az átfogó arab tervben az újjáépítés kitelepítés nélkül valósulna meg.

A szakértő hozzátette, hogy a csúcs hangsúlyozni kívánja az Izrael által elkövetett bűncselekmények természetét és a palesztin nép ellen elkövetett jogsértésekért és bűncselekményekért felelős személyek felelősségre vonásának szükségességét.

Az egyik sarkalatos vitapont, hogy a Hamász továbbra is központi szerepet játszik Gáza jövője szempontjából. „Senki sem fogja uralni Gázát a Hamász beleegyezése nélkül. Ez nem azt jelenti, hogy a Hamász a jövőben Gáza kormányzásának része lesz. De a Hamász nem kerülhet ki a képből. Nem uralni akarja Gázát, hanem ellenőrzése alatt tartani” – mondta Kusszai Hamed, a Hamász szakértője és a ramallahi Al-Kuds Open University professzora a mértékadó közel-keleti híroldalnak. Az egyiptomi terv ugyan nem nevezi meg konkrétan a Hamászt, de utal a gázai fegyveres csoportokra.

A javaslat kimondja: „A fegyvereket hordozó palesztin pártok sokaságának dilemmája továbbra is fennáll, ami kezelhető. Ennek véget lehet vetni, ha az okait egy tiszta horizonton és egy hiteles politikai folyamaton keresztül megszüntetik, ami visszaadja tulajdonosaik jogait.” A kairói terv szerint a palesztin állam létrehozása, az 1967-ben kezdődött izraeli megszállás befejezése és Izrael kivonulása az összes palesztin területről „feltehetően mindenféle palesztin ellenállási tevékenység végét jelentené”. „Az egyiptomi terv világosan megfogalmazza, hogy az izraeli megszállást azonosítja a Hamász és más csoportok által elkövetett erőszakos cselekmények kiváltó okaként” – mondta Annelle Sheline, az Egyesült Államok külügyminisztériumának volt tisztviselője. A terv azt is tartalmazza, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsának fontolóra kell vennie a „nemzetközi jelenlétet” mind a Gázai övezetben, mind a megszállt Ciszjordániában.

A török sajtó kiemelte, hogy a kairói arab csúcson „egységes” kezdeményezésként fogadták el Egyiptom gázai újjáépítési tervét, s hogy a zárónyilatkozat elutasítja a palesztinok kitelepítését „bármilyen ürüggyel vagy körülmények között”. Arra is figyelmeztetett, hogy a palesztin nép kiszorítására vagy a palesztin föld bármely részének elcsatolására tett kísérletek konfliktusba sodorják a régiót és aláássák a stabilitás lehetőségeit.

Miért nem tetszik a terv Izraelnek?

A Jerusalem Post rámutat arra, hogy Gáza jövőjével kapcsolatos arab tervből hiányoznak a biztonságra és a hosszú távú kormányzásra vonatkozó rendelkezések, és Izrael és az USA ezért utasítja el azt. De maguknak az arab államoknak is eltérőek az érdekeik, ami miatt a szakértők szkeptikusak a terv megvalósíthatóságával kapcsolatban. Az izraeli híroldal kifogásolja, hogy a tervből hiányzik a Hamász hatalomból való kivezetésének egyértelmű mechanizmusa, ami továbbra is központi kérdés a nemzetközi vitákban. A lap Mohamed Gamal egyiptomi újságírót is idézi, aki szintén úgy látja, hogy a Hamásznak félre kell állnia, hogy egy megfelelő irányító testület vegye át a vezetést, és hogy Gázában a családoknak az otthonok építésével a reményük is újjáépülhessen, és Gáza ismét élhető hely legyen. Gamal megjegyezte, hogy diplomáciai erőfeszítésekre lesz szükség a Hamász-kivonulás részleteinek kidolgozásához.

Ez a terv kiindulópont, nem pedig egy végleges megoldás. Finomításra és nemzetközi támogatásra van szüksége. De ez legalább terv – mert jelenleg nincs más értelmes alternatíva.

Izrael és az Egyesült Államok határozottan elutasította az egyiptomi javaslatot, arra hivatkozva, hogy nincsenek biztonsági garanciák, és nem foglalkozik a Hamász katonai képességeivel. Washington világossá tette, hogy álláspontja szorosan összhangban van Izraelével, ami azt jelenti, hogy az USA nem támogat semmi olyan kezdeményezést, amely nem tartalmazza Gáza teljes demilitarizálását. Ha viszont az európai országok beállnak az egyiptomi kezdeményezés mögé, Izrael „nehéz helyzetbe kerül” – fogalmazott Steven Turner amerikai geopolitikai elemző, aki korábban Trump elnök javaslatát bizarrnak, nem praktikusnak és etikátlannak minősítette, de azt is megjegyezte, hogy az egyiptomi tervnek is komoly hiányosságai vannak.

A szerző a Neumann János Egyetem Eurázsia Központ kutatója.

(Borítókép: Abdul Latif Rashid iraki elnök találkozik Abdullah jordániai királlyal az Egyiptom által a héten rendezett rendkívüli arab csúcstalálkozón, Kairóban, 2025. március 4-én. Fotó: Az iraki elnök médiahivatala / Handout / Reuters)