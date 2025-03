Vécéülőkére ragasztott telefonjával videózott kiskorú lányokat egy légiutas-kísérő

Az American Airlines egyik légiutas-kísérője kiskorú lányokat filmezett titokban a repülőgépek mosdóiban. A The Sun beszámolója szerint mindezt úgy tudta elkövetni, hogy a telefonját a vécéülőkére ragasztotta. A férfit 2023-ban rajtakapták, amikor épp készült felragasztani a telefonját a vécéülőkére, hogy videófelvételre vegyen egy 14 éves kislányt. Mint később kiderült, a férfi már többször is filmezett kiskorúakat, a lányok között hétéves is van.

Estes Carter Thompson azt a látszatot keltette, hogy a vécé fedele törött, ezért tett ki egy matricát, ami mögé rejtette a telefonját. Előbb megkérte a lányt, hogy hadd mosson kezet előtte, majd kifelé jövet szólt, hogy a törött fedélről. Azonban a vakut elfelejtette kikapcsolni, így a lány azonnal kiszúrta, készített egy fényképet, s megmutatta édesapjának.

A kislány apja ezután neki akart ugrani a férfinak, de az a mosdóba zárkózott. Tájékoztatták a személyzetet, akik felvették a kapcsolatot a hatóságokkal, majd a bostoni repülőtéren őrizetbe vették a légiutas-kísérőt.

A csütörtöki tárgyaláson nem csupán felvételeket, de mesterséges intelligencia által készített gyerekpornó-videóra is rábukkantak. A férfi bűnösnek vallotta magát mind a videófelvételek készítésében, mind a kiskorúról készített gyermekpornográfia birtoklásában.

A lap közleménye szerint akár 30 év börtönbüntetést is kaphat Estes Carter Thompson.

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala ingyenes hívható a 06-80-505-101-es telefonszámon (H., K., CS., P. 18:00-22:00, K. 8:00-12:00, Sze. 12:00-14:00). További információ az egyesület segélytevékenységeiről a nane.hu oldalon található.