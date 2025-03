David Pressman interjút adott a CNN-nek, keményen kritizálta Orbán Viktor rendszerét

David Pressman, az Egyesült Államok korábbi magyarországi nagykövete a CNN műsorában pénteken elismerően beszélt Magyarországról és lakosairól, ugyanakkor az országot „az illiberalizmusba és autokráciába csúszó” rendszer példájaként jellemezte.

Közölte azt is, aggasztónak tartja, hogy világszerte egyre többen – köztük a republikánusok – tekintenek Orbán Viktorra követendő példaként, és figyelmeztetett, hogy ami Magyarországon zajlik, „az nem konzervativizmus, hanem sokkal inkább korrupció”.

Példaként említette, hogy miközben woke-izmusról beszélnek, a magyar egyetemek modellváltása zajlik, amely értelmezése szerint az állami vagyon magánkézbe játszása, és szerinte az amerikai konzervatív politikusoknak alaposabban meg kellene vizsgálniuk Orbán Viktor módszereit, mielőtt azokat népszerűsítenék.

Stratégiai hiba

Az interjúban a volt nagykövet személyes tapasztalatairól is beszámolt: már Magyarországra érkezése előtt lejárató kampány indult ellene, amelyben szexuális orientációját is felhasználták, és azt terjesztették, hogy kormánybuktatási szándékkal érkezik az országba. Pressman szerint ez stratégiai hiba volt a magyar kormány részéről, mivel így szélesebb nyilvánosságot kapott ő és csapata.

Arról is beszélt, hogy amíg nagykövet volt, egyértelműen látta, hogy Orbán Európa egyik legelszigeteltebb vezetője, aki uniós pozícióját csupán saját hatalma megszilárdítására használta. Pressman érdekesnek tartja az amerikai politika irányváltását is: míg Marco Rubio jelenlegi külügyminiszter korábban szenátorként még aggodalommal szemlélte Orbán orosz és kínai kapcsolatait, most a kormányzat már nem tekinti ezt problémának.

Véleménye szerint azonban Orbán Viktor nem értékalapú, hanem hatalmi és pénzügyi megfontolásból támogatja Vlagyimir Putyint, és a „konzervatív értékek bajnoka” szerep csupán mítosz. Álláspontja szerint könnyen átlátható, hogy Orbánt milyen érdekek motiválják oroszbarát Ukrajna-politikájában. Ezt bizonyítja az is, hogy míg az EU-tagállamok többsége igyekezett csökkenteni függőségét, addig Magyarország fokozta az orosz gázimportot.

Ezzel szemben a Trump-adminisztráció Ukrajnával kapcsolatos szándékait sokkal nehezebb értelmezni – Pressman bevallása szerint nem látja tisztán, mi áll az új amerikai kormányzat ukrajnai politikájának hátterében.

A teljes interjú itt érhető el.

Mint írtuk, Pressman egy korábbi interjújában is hasonló gondolatokat fogalmazott meg.