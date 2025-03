Ő követheti az elnöki székben Donald Trumpot

Amióta a demokraták novemberben katasztrofális választási vereséget szenvedtek, Kamala Harris volt demokrata elnökjelölt és alelnökjelöltje, Tim Walz minnesotai kormányzó visszavonult az élvonalbeli politikától.

Amikor azonban a The New Yorkerben vasárnap megjelent interjújában arról kérdezték, hogy indulna-e az elnökválasztáson 2028-ban, Walz kijelentette:

Ha úgy gondolom, hogy tudnék valamit nyújtani, biztosan megfontolnám. Ugyanakkor nem vagyok elég arrogáns ahhoz, hogy ne higgyem, sokan képesek erre, de ha a körülmények megfelelőek, és megvannak hozzá a megfelelő készségeim, megcsinálom.

Amikor arra volt kényszerítve, hogy igennel vagy nemmel válaszoljon, hozzátette, bármit megtesz, ami szükséges.

„Azonban nem lennék olyan arrogáns, hogy azt gondoljam, csak én lennék képes erre” – mondta.

Nem enyhül a fájdalom

A volt alelnökjelölt elismerte, hogy a vereség fájdalma nem enyhül egyhamar. „Ezt az egyet magammal viszem a sírba” – mondta az interjúban.

Még soha nem vesztettem el választást

– közölte.

Walz elárulta, hogy végső soron a legfontosabb érzelem, amit most az új Trump-korszakban átél, a bűntudat.

„Ami számomra a legtöbb szorongást okozza, hogy cserben hagytam az embereket. Rajtam is múlt, hogy ezt nem nyertük meg. Most pedig, amikor látom, hogy csökkentik a betegbiztosítást, és démonizálják az LMBTQ-embereket – hát az nagyon nyomasztó” – fogalmazott. Hozzátette, hogy az amerikai népet cserben hagyták a demokraták – ezért is gondolkodik az esetleges visszatérésen.

Az emberek nagy része a legutóbbi választásokon nem hitte el, hogy értük küzdöttünk

– közölte.

Walz nem arra készült, hogy politikusként dolgozzon, de szerinte az élete jól felkészítette erre. Emellett aggodalmat érez azok miatt, akiknek nagy ambíciójuk van arra, hogy választott tisztségeket szerezzenek meg. Úgy látja, ezt a vágyat csak akkor szabad érezni, ha az embert felkérik a szolgálatra.

Számos baklövést követett el a kampányban

A minnesotai kormányzó a kampányban számos baklövést követett el. Túlzó módon nyilatkozott katonai szolgálatáról, és ellentmondásosan beszélt arról, hányszor is járt Kínában. Egy alkalommal Harris kampánycsapatának kellett közbelépnie, amikor egy kaliforniai adománygyűjtő rendezvényen arról beszélt, hogy meg kéne változtatni az alkotmányban rögzített választási rendszert, és a választási kollégiumnak mennie kell.

Walz korábbi jelölttársa, Kamala Harris jelenleg Kaliforniában él férjével, Douglas Emhoff-fal, és várhatóan nyáron dönt arról, hogy ismét indul-e a választáson. 2026-ban indulhat a kaliforniai kormányzói posztért, 2028-ban újraindulhat az elnöki posztért, vagy pedig a „harmadik utat” választja, és teljesen kivonja magát a versenyből – nyilatkozta az NPR-nek Joel Goldstein, a St. Louis Egyetem professzora.

Walz korábban elárulta, hogy a kampányban a két jelölt között nem volt folytonos kapcsolat, és csak „néhányszor” beszéltek egymással.

Donald Trumpot nem lehet alábecsülni

Az interjúban Harrisszel való kapcsolatát „szakmainak” nevezte. „Egyértelmű volt, hogy ő a fő szereplő, és az én feladatom az volt, hogy támogassam őt – mondta. – Ő inspirált engem. Sok mindent nem tudtak róla a választók. Amikor megtudtam, hogy gyerekként zenekarban játszott, azt kérdeztem: miért nem adunk le erről reklámokat?”

A kampányban, különösen a J. D. Vance-szel folytatott vitájában azért kritizálták, hogy túlságosan barátságos volt a versenyben, és igyekezett áthidalni az áthidalhatatlan szakadékokat. Arról beszélt, hogy jelenleg »naivitás« lenne kompromisszumot keresni Trumppal: őt nem érdekli, hogy közös nevezőt találjon velünk. Csupán akadályt lát bennünk. És továbbra is azon lesz, hogy ezt az akadályt a lehető legjobban elhárítsa.

Walz arról is beszélt, hogy szerinte az elnök korrupt, és hogy Pete Hegseth védelmi miniszter személye – aki minnesotai földije – „nagyon aggasztja”, többek között a nőkről vallott „felháborító” nézetei miatt.

Walz szerint nem lehet alulbecsülni azt, meddig megy el Trump. Úgy gondolja, a legrosszabb forgatókönyvvel kell számolni.

Ha tévedek, akkor minden rendben van, a demokrácia kitart. Ha azonban igazam van, akkor fel kell készülnünk arra, hogy folytatja ezeket a lépéseket. Kormányzóként az a feladatom, hogy a választóimat megvédjem ezektől

– fogalmazott.

Tim Walz nem akar ismét szenátor lenni

A kormányzó már korábban bejelentette, hogy nem indul a minnesotai szenátusi választáson, miután Tina Smith, az állam jelenlegi szenátora közölte, hogy 2026-ban nem pályázik az újraválasztásra – írta meg a USA Today.

Tizenkét évig voltam a kongresszusban, és amikor valaki megkérdezte, hiányzik-e, azt válaszoltam: inkább eszem üveget

– mondta Walz, aki jelenleg második négyéves kormányzói ciklusát tölti, amely 2027 januárjában ér véget. Hivatalosan még nem jelentette be, hogy indul-e az újraválasztásért, vagy sem.

Ki is az a Tim Walz?

Tim Walz csupán tavaly augusztusban került az országos figyelem középpontjába, miután Kamala Harris alelnök őt választotta jelölttársának. Politikai pályafutását mérsékelt, vidéki kongresszusi körzet képviseletében kezdte Minnesotában, majd kormányzóként számos demokrata prioritást ért el.

Az állami törvényhozás demokrata irányításával 2023-ban Walz segített elfogadni az általa a kampánykörúton támogatott törvényjavaslatokat, amelyek védelmet biztosítottak bizonyos bevándorlócsoportoknak, transznemű embereknek, és kodifikálták az abortuszhoz való jogot az államban. Aláírta továbbá azokat a törvényjavaslatokat, amelyek legalizálták a rekreációs célú marihuánát az államban, és ingyenes étkezést biztosítottak az iskolásoknak.

Jelöltként úgy gondolta, ez a háttér vonzó lesz a középosztálybeli szavazók számára, de mostanra elismerte, nem volt összhangban az, ahogyan a szavazók látták a demokrata elnökjelöltet, és ahogyan ő gondolta, hogyan látják őt.

Sokan szavaztak ellenünk olyanok, akiknek a programunk előnyöket biztosított volna

– mondta Walz az NPR-nek.

(Borítókép: Tim Walz 2024. augusztus 6-án Philadelphiában. Fotó: Andrew Harnik / Getty Images)