Pokoli taktikát vetett be Moszkva, Volodimir Zelenszkij a legkegyetlenebb orosz támadásról beszél

A The Washington Post március 7-én arról számolt be, hogy az amerikai Nemzeti Térképészeti Hírszerző Ügynökség (NGA) közleménye szerint az NGA „ideiglenesen felfüggesztette Ukrajna hozzáférését” ahhoz a rendszerhez, amely az Egyesült Államok által megvásárolt kereskedelmi műholdképeket szolgáltatja Ukrajnának − írja napi jelentésében a washingtoni Háborús Tanulmányok Intézete (ISW).

Ukrajna a jelentések szerint továbbra is hozzáférhet a saját maga által megvásárolt képekhez. Egy ukrán katonatiszt a Washington Postnak elmondta, hogy a műholdas szolgáltatás Pokrovszk közelében „egyszerűen eltűnt”, de az ukrán erők „saját archívumot használniuk”.

A CNN március 7-én arról számolt be, hogy két amerikai védelmi tisztviselő kijelentette, hogy az Egyesült Államok továbbra is megosztja Ukrajnával azokat a hírszerzési információkat, amelyek segíthetnek az ukrán erőknek „megvédeni” magukat, de „visszavette” az olyan hírszerzési információk megosztását, amelyeket az orosz erők ellen használhatnának. március 8-án a Politico arról számolt be, hogy egy, a szövetségesek hírszerzési képességeit ismerő európai tisztviselő „még mindig értetlenül áll” az információcsere felfüggesztésének mértéke előtt, és kijelentette, hogy az európai államok nem biztos, hogy képesek lesznek „áthidalni a szakadékot”.