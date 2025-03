Forrnak az indulatok Szíriában, Izrael szerint leestek az álarcok

Mint korábban írtuk, mintegy 745, alavita kisebbséghez tartozó civilt öltek meg a szíriai biztonsági erők a brit székhelyű Szíriai Emberi Jogi Megfigyelőközpont (SOHR) jelentése szerint. Az erőszak Szíria partvidékén, Latakia és Tartúsz tartományokban zajlik, ahol az elmúlt két napban összesen több mint ezren vesztették életüket. A helyzet súlyosságát jelzi, hogy tömegek menekülnek az érintett területekről.

A BBC vasárnapi élő riportjában a legújabb fejleményekről számol be a Szíriában zajló mészárlások kapcsán. Ahmed es-Saraa szíriai vezető békére szólított fel: „Amennyire csak lehetséges, meg kell őriznünk a nemzeti egységet és polgári békét.”

Továbbá bejelentette, hogy vizsgálatot indított az erőszakos cselekmények miatt, azonosítják a felelősöket, majd bíróság elé állítják az elkövetőket. Később Telegram-oldalán jelentette be az elnökség, hogy egy új független bizottságot hoznak létre a támadások mögött álló elkövetők kivizsgálására és azonosítására.

Vasárnap Damaszkuszban szíriaiak százai gyűltek össze, hogy tiltakozzanak az országban zajló halálos erőszak ellen, táblákkal gyülekeztek a Mártírok terén. Az alavita szekta az iszlám vallás síita ágának egyik alága, Szíria lakosságának 10 százalékát teszik ki. „A közösséget iszonyatos állapotba sodorta az elmúlt napok történése” – nyilatkozta egy latakiai aktivista a BBC-nek.

Az ENSZ szíriai különmegbízottja, Geir Pederson úgy fogalmazott, hogy „mélyen aggasztják” a jelentések a szíriai partvidékről. Továbbá felszólított, hogy tartózkodjanak minden olyan cselekménytől, amely „destabilizálhatja” az országot. Volker Türk – ENSZ emberi jogi főnök – szintén „rendkívül nyugtalanítónak” nevezte a helyzetet, és azonnali átlátható és pártatlan vizsgálat indítását javasolta a jogsértés ügyében.

Megszólalt Izrael külügyminisztere

Gideon Szaár izraeli külügyminiszter a Bild című német lapnak nyilatkozva ennek kapcsán felszólította a nyugati országokat, hogy ne legitimálják az iszlamista kormányzatot Damaszkuszban – közölte az MTI.

Ahmed es-Saraa, Szíria átmeneti elnöke és emberei „dzsihadisták voltak, és azok is maradtak, még akkor is, ha most már öltönyt hordanak” – jelentette ki az izraeli diplomácia vezetője. Egyben nehezményezte azt is, hogy európai országok képviselői „özönlöttek” Saraához, hogy kezet foghassanak vele.

Nem változtak azok, akik iszlamista rezsimet irányítottak az (északnyugat-szíriai) idlíbi enklávéban, azt követően sem, hogy erőszakkal további területeket hódítottak meg, köztük a fővárost, Damaszkuszt is

– hangsúlyozta az izraeli külügyminiszter.

Gideon Szaár bírálta az új damaszkuszi vezetés „fecsegését a befogadásról, ami Szíria különböző kisebbségeit illeti”. „Ezek üres szavak” – húzta alá, és a mészárlásról szóló értesülésekre hivatkozva kijelentette, hogy „ezen a hétvégén leestek az álarcok”. Az új vezetők „kegyetlenül gyilkolják saját népüket”.

Mindenekelőtt Európának fel kell emelnie szavát a mészárlás, a civilek barbár legyilkolása és a dzsihadisták vegytiszta gonoszsága ellen

– fogalmazott az izraeli tárcavezető.

Azt mondta, Európának nem szabad félreismernie a valóságot, „fel kell ocsúdnia. Fel kell hagynia azzal, hogy legitimitást ad egy olyan rezsimnek, amelynek első ténykedései – ismert terrorista múltjára tekintettel kevéssé meglepő módon – atrocitások”.