Összeomlott az X, Elon Musk platformja

A Downdetector szerint hétfő délután többen is problémát jeleztek a X (régi nevén Twitter) közösségi hálózattal kapcsolatban világszerte, így Magyarország területén is.

Több felhasználó is technikai problémákról számolt be az X közösségimédia-platformmal kapcsolatban hétfő délután a Downdetector szerint, amely a weboldalak működésével kapcsolatos hibákat figyeli.

Globális szinten már több mint 40 ezer jelentés érkezett arról, hogy problémát észleltek.

A felhasználók jelezték azt is, hogy a leállás egyaránt érinti a mobilalkalmazást és a böngészőben használt webfelületet is. Ezelőtt néhány órával, délelőtt 11 óra körül is történt egy 45 perces leállás a Downdetector szerint, amiről a külföldi lapok is beszámoltak.

A probléma kihat arra is, hogy az Index egyes cikkeiben a beágyazott X-bejegyzések nem láthatók.