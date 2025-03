Újabb európai ország szembesül kormányválsággal, májusban előrehozott választás jön

Portugáliában kedden bizalmi szavazás történt a kormány ellen, melyet elveszített, így várhatóan májusban előrehozott választás jöhet. Az elnök ugyanakkor nem köteles feloszlatni az országgyűlést, de ennek kicsi az esélye. A Luís Montenegro vezette kormány önmaga ellen kezdeményezett bizalmatlansági indítványt, amit több botrány is fémjelzett, de az ellenzéki pártok sem állnak a helyzet magaslatán, viszont a felmérések szerint a szocialisták a legesélyesebbek a kormányalakításra.

A portugál kormány elvesztette a bizalmi szavazást, ezért alig három év alatt harmadszor jön választás az országban. A képviselők 142-88 arányban, tartózkodás nélkül szavazták meg az indítványt, mellyel megdőlt a jobbközép kormány − írja a BBC.

Bár Portugália elnöke, Marcelo Rebelo de Sousa nem köteles feloszlatni az országgyűlést, világossá tette, hogy amennyiben a kormány elveszíti a keddi voksolást, előreláthatóan májusra új választást ír ki.

A bizalmatlansági indítványt maga a kormány terjesztette elő, miután az ellenzékben lévő szocialisták bejelentették a miniszterelnök üzleti ügyeinek parlamenti vizsgálatát. A Spinumviva nevű céget Luís Montenegro alapította, amely korábban biztosított ügyfeleitől kapott jelentős összegeket, még azután is, hogy 2022-ben a Szociáldemokrata Párt elnökévé választották, és a tulajdonjogát átruházta feleségére és két fiára. Az átruházás jogszerűségét azonban megkérdőjelezte az ellenzék.

További kérdések vetődtek fel a cég bevételeinek forrásairól, amelyeket a miniszterelnök nem volt hajlandó elárulni. A kormányfő szerint a vállalat tanácsadást nyújtott adatvédelmi törvényekkel kapcsolatban is, amelyek külső szakértőknek szervezett ki feladatokat. A portugál ügyvédi kamara most azt vizsgálja, hogy a cég illegálisan kínálta-e szolgáltatásait.

A bizalmatlansági indítvány elfogadása lehetőséget biztosít a szélsőjobboldali Chega számára, amely a parlament harmadik legnagyobb pártja, ami a politikai korrupció elleni harc legnagyobb szószólója. António Costa is profitált politikailag a korábbi miniszterelnök lemondásából, és felmerült a neve egy kormányzati szerződések miatt indított nyomozásban. Az elmúlt időszakban a Chegát is botrányok sújtották, három képviselőjét is bűncselekmények elkövetésével vádolták.

A legutóbbi közvélemény-kutatások szerint Luís Montenegro Néppárttal kötött koalíciója még mindig megelőzte a szocialistákat, de 2024-ben is csak szűken tudta megnyerni a választásokat. 2025-ös felmérésekben viszont már a szocialisták vezetnek. Ugyanakkor egy párt sem képes gyors változás elérésére, és a voksoláson alacsony részvételre számítanak.