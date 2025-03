A dalai láma szerint utódja Kínán kívül, a „szabad világban” fog születni

A dalai láma utódja Kínán kívül fog születni – állítja a tibeti buddhizmus szellemi vezetője új könyvében, ami mélyíti a konfliktust Kínával a Tibet ellenőrzéséről folytatott vitában – írja a The Guardian.

A tibetiek világszerte azt szeretnék, hogy a dalai láma intézménye a 89 éves tanító halála után is fennmaradjon – olvasható a Voice for the Voiceless című könyvben. A láma korábban azt nyilatkozta, hogy a spirituális vezetők sora vele véget érhet, illetve hogy az utódja esetleg Tibeten kívül reinkarnálódhat, például Indiában, ahol száműzetésben él.

Most azonban arról ír, hogy az utódja a „szabad világban″ fog születni, amit ő Kínán kívül határoz meg.

Mivel a reinkarnáció célja az előd munkájának folytatása, az új dalai láma a szabad világban fog megszületni, hogy a dalai láma hagyományos küldetése – vagyis hogy az egyetemes együttérzés hangja, a tibeti buddhizmus spirituális vezetője és Tibet szimbóluma legyen, amely megtestesíti a tibeti nép törekvéseit – folytatódjon

– írja könyvében.

A jelenlegi, 14. dalai láma, polgári nevén Tendzin Gyaco 23 éves volt, amikor 1959-ben több ezer tibetivel együtt Indiába menekült a Mao Ce-tung vezette kommunisták elleni sikertelen felkelés után. A Nobel-békedíjas vezetőt Kína szeparatistáknak bélyegzi, és ezt a kínai külügyminisztérium a most megjelent könyv apropóján is megerősítette.

Peking februárban hangsúlyozta, reméli, hogy a Dalai Láma „visszatér a helyes útra”, és nyitott a jövőjéről szóló tárgyalásokra, ha teljesíti azokat a feltételeket, mint például annak elismerése, hogy Tibet és Tajvan, Kína elidegeníthetetlen részei.

A tibeti hagyomány szerint a buddhista vezető lelke halálakor egy gyermek testében reinkarnálódik. A jelenlegi dalai lámát kétéves korában azonosították elődje reinkarnációjaként.

A Láma közölte, hogy júliusban, a 90. születésnapja körül fogja nyilvánosságra hozni az utódlással kapcsolatos részleteket, majd hozzátette, hogy hazája továbbra is „az elnyomó kommunista kínai uralom fogságában van”, és hogy a tibeti nép szabadságáért folytatott kampányt „bármi történjék is”, még halála után is folytatni fogja.