Saját társai sebesíthették meg azt a szerb rendőrt, akiről Alekszandar Vucsics azt állította, tüntetők verték meg

Március 10-én, hétfőn a szerbiai kormányellenes tiltakozások részeként diákok blokád alá vették a Szerbiai Rádió és Televízió (RTS) épületét, mert úgy gondolták, a közszolgálati csatorna nem tudósít objektíven a tüntetésekről.

A megmozduláson megsérült egy szerb rendőr is, akit Alekszander Vucsics szerb elnök is meglátogatott, és közös fotót is készített a vérző fejű tisztel. A kormányfő később azt állította, hogy a rendőrre a tüntetők támadtak, és ők okozták a sérüléseit.

Azonban kiszivárgott egy hangfelvétel, amelyen a sebesült egyenruhás egyik kollégájával arról beszél, hogy a sérülését saját társai okozták – adta hírül a Szabad Magyar Szó.

Katasztrófa. Ahogy megkaptam az ütést, összerogytam, mint egy rongybaba. Fogalmam sincs, hol vagyok. De ezek az UKP-s srácok beraktak az autóba, és idehoztak a sürgősségire

– hangzik el a sérült rendőrtől a felvételen, amit a Radar szerb hírportál tett közzé.

A felvételen hallható másik fél később megkérdezi, hogy „tényleg az a gazember (Alekszandar Vucsics) álljon ki azzal a hazugsággal, hogy egy diák vert meg téged”, amire a rendőr azt feleli: „Minden rendben lesz, ezt majd elintézik. Most nem vagyok abban az állapotban, hogy bármiről is beszéljek.”

A portál azt is megjegyzi, hogy a közösségi médiában terjedő felvételeken is látható a jelenet, amelyen látszik, hogy a rendőrt saját társa vágja arcon gumibottal.

Szerbiában folyamatosak az Alekszandar Vucsics kormányának távozását követelő tiltakozások, mióta 2024 novemberében 15 ember életét követelő tragédia történt Újvidéken, amikor leszakadt a vasútállomás tetőszerkezetének egy része. Kezdetben a demonstrációk követelései között, a baleset felelőseinek felkutatása és felelősségre vonása, valamint a vasútállomás felújítására vonatkozó dokumentumok nyilvánosságra hozatala szerepelt, később azonban ezek kiegészültek több, köztük a kormányt távozásra is felszólító követeléssel. Az illetékes szervek eddig az ügyben 13 ember ellen emeltek vádat mulasztás és veszélyeztetés miatt, az újvidéki ügyészség pedig a felújítás alatt elkövetett esetleges korrupciós ügyek gyanúja miatt folytat nyomozást.