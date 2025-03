Viharos amerikai kormányülés: Elon Muskot lehazugozta a közlekedési miniszter

Olyan személyzetet rúgott ki, amelyre nagyon is szükség van – ezzel vádolta a DOGE, a kormányzati hatékonysági részleg vezetőjét, Elon Muskot a közlekedési miniszter. Sean Duffy attól sem riadt vissza, hogy az elnök jelenlétében „hazugnak” nevezze a milliárdost. Nem volt egyedül, mások is bírálták Musk intézkedéseit.

A Trump-adminisztráció több tagja is verbális összetűzésbe került a DOGE főnökével, aki – amint azt az elnök is leszögezte – náluk alacsonyabb rangú, és legfeljebb tanácsadói szerepet tölt be.

A közlekedési minisztert azt dühítette fel, hogy a légiforgalmi irányítók köztudott hiánya ellenére a DOGE a létszám további csökkentésével próbálkozott.

Az egy helikopter és egy utasszállító nemrégi, Washington feletti ütközését követő vizsgálat során kiderült például, hogy egy légi irányító hiányzott a toronyból a 67 ember életét követelő tragédia idején.

Musk a fehér házi találkozón tagadni próbált. Ezek után a közlekedési miniszter egy táblázatot csúsztatott át a mahagóni íróasztalon Trump jelenlétében, és kijelentette, hogy Musk nem mondott igazat a létszámcsökkentés mértékéről – jelentette a Telegraph.

A szópárbaj azzal végződött, hogy az elnök arra utasította Duffyt, próbáljon irányítókat szerezni a jeles bostoni MIT-ról, a technológiai egyetemről, mert a posztok betöltéséhez „zsenikre” van szükség.

A veteránügyi kórházakban műtéteket kellett törölni Musk önkényes elbocsátásai miatt – figyelmeztetett a folytatásban Doug Collins, a katonai veteránokkal foglalkozó tárca vezetője.

Musk ezt is cáfolni próbálta, mire a miniszter megjegyezte: a DOGE-nak stratégiai szinten kellene foglalkoznia a megszorításokkal, nem pedig konkrét leépítésekkel. Az elnök ezzel egyetértett.

Musk szerint a külügyminiszter csak a televíziós szereplésben jó

Cserébe Musk a vele átlósan szemben, az elnök jobbján ülő külügyminiszter felé fordult, és azzal vádolta, hogy senkit sem menesztett – egyetlen ember, egy DOGE-alkalmazott kivételével.

Ön „senkit sem rúgott ki” – mondta Musk, és a New York Times szerint hozzátette, hogy a State Department vezetője „csak a tévében szerepel jól”.

Marco Rubio, aki a helyzet ismerői szerint már hetek óta forrong Musk lépései miatt, nem fogta vissza magát. Arra emlékeztetett, hogy a külügyminisztérium több mint 1500 alkalmazottja kényszerült idő előtti nyugdíjazásra.

Az elhúzódó szócsatának maga az elnök vetett véget azzal a megállapítással, hogy Rubio „nagyszerű munkát” végzett.

Elon Musk nagyon megsértődhetett, mert három nappal később a lengyel külügyminiszteren töltötte ki haragját. Radosław Sikorski számon kérte, miért fenyegetőzik a milliárdos az Ukrajna katonai kommunikációjához elengedhetetlenül fontos, műholdas internetes Starlink szolgáltatás leállításával, amiért Lengyelország évi 50 millió dollárt fizet, mire Musk példátlan módon utasította rendre a lengyel diplomácia vezetőjét:

Hallgass el, kisember!

– üzente, és arra emlékeztetett, részletezés nélkül, hogy Varsó csak a szolgáltatás töredékéért fizet.

„Inkább a szike, mint a csatabárd”

A verbális összetűzéseknek a kabinet ülésén maga az elnök vetett véget azzal, hogy a személyzeti döntéseket a tárcavezetőkre bízta, Musk helyett.

Nagyon fontos, hogy korlátozzuk az alkalmazottak létszámát, ahol kell, ugyanakkor az is fontos, hogy „megtartsuk a legjobb és legproduktívabb embereket” – írta közösségi felületén, amit Musk azóta eltűnt bejegyzésében azzal kommentált: „nagyon termékeny találkozó volt”.

– nyugtázta Donald Trump a kormánytalálkozó döntését.

Az elnök mind több jogi vitával szembesül Musk próbálkozásai miatt, aki a kongresszus hagyományos szerepének megkerülésével központosítaná a kormányzati a közalkalmazotti munkaerő irányítását.

A DOGE-t azzal is vádolják, hogy befurakodott a szövetségi ügynökségekbe, ahol érzékeny adatokhoz fért hozzá, majd később - követeléseire - több tízezer hivatalnokot bocsátottak el.

(Borítókép: Elon Musk, fia, X és Donald Trump az Ovális Irodában 2025. február 11-én Washingtonban. Fotó: Andrew Harnik / Getty Images)