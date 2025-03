Ezt a rendszert is vizsgálta a kormány, mielőtt meghozta a vásárlókat és a boltokat érintő döntést

Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette, hogy az árak megfékezése érdekében árrésstopot alkalmaznak a kereskedelemben. Gulyás Gergely a Kormányinfón arra hívta fel a figyelmet, hogy több európai országban hatósági beavatkozás történt, a miniszter Horvátországot is megemlítette. Milyen árstoprendszer működik a szomszédos államban?

Orbán Viktor kedden jelentette be, hogy az élelmiszerboltokban látható áremelések miatt árrésstop alkalmazása mellett döntöttek: „A kereskedők ajánlatai messze elmaradtak az elvárásainktól, ezért úgy kellett döntenünk, hogy intézkedéseket vezetünk be a kereskedelemre. Március közepétől a 30 alapvető élelmiszer esetében a kereskedők árrése nem haladhatja meg a 10 százalékot”.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón – amellett, hogy jelezte, szükség esetén további termékeket is érinthet az árrésstop, sőt akár a korábban bevetett árstopot is visszahozhatják –, hangsúlyozta, más európai országokban is hatósági beavatkozás történt, a kormány vizsgálta a nemzetközi gyakorlatot. A miniszter többek között Horvátországot említette.

Hetven alapvető szükségleti cikk és három feltétel

A horvát kormány hetven alapvető szükségleti cikk – köztük élelmiszerek és higiéniai termékek – árát határozta meg hatóságilag. Az árstop bevezetése mellett három feltételt szabtak a boltok felé:

Az egyik, hogy a négyszáz négyzetméternél nagyobb üzletekben az ársapkás termékek számára külön részleget kell biztosítani.

A másik, hogy minden olyan termékkategóriából, amely az árkorlátozott árucikkek listáján szerepel, ki kell választani egy terméket. Azokból a spagettitésztákból például, amelyek a bolt kínálatában elérhetők, egyet a hatósági áron kell értékesíteni, és amennyiben a kijelölt termék elfogy a kínálatból, helyette ugyanabban a kategóriában egy újabbat kell felajánlani.

A harmadik, hogy a boltokban jól látható helyen és módon tájékoztatni kell a vevőket az árstopos termékekről. Ezek lehetnek plakátok a bejáratnál, illetve más jól látható helyen elhelyezett hirdetmények az üzletekben.

A szomszédos országban már 2023-ban ársapkát vezettek be, az akkori döntés harminc terméket érintett.

Horvátországban bojkott is kísérte az áremelkedéseket. Ahogy arról beszámoltunk, az Európai Fogyasztói Központ által indított „Halo, inspektore” nevű Facebook-csoport bojkottra hívta fel az állampolgárokat a magas árakat alkalmazó boltok ellen. Az első pénteken az egynapos bojkott után a horvát adóhivatal adatai szerint a kiskereskedelemben több mint ötven százalékkal csökkent a forgalom az egy héttel korábbi péntekhez képest, de a bojkottlelkesedés később csökkent.

Az üzletek több mint negyedénél találtak szabálytalanságokat

A horvát sajtó kedden arról írt, hogy az üzletek több mint negyedénél talált szabálytalanságokat a horvát állami felügyelőség (DIRH) a kormány február 7-én életbe lépett árkorlátozási rendeletével kapcsolatban. A feltételek figyelmen kívül hagyásáért, illetve a szabályok megsértéséért az ellenőrök pénzbírságot szabhatnak ki, amelyek 3000-től 30 ezer euróig (1,2 millió–12 millió forint) terjedhetnek.

A DIRH az elmúlt egy hónapban 902 üzletben tartott ellenőrzést, és 251-ben talált valamilyen szabálytalanságot, azaz az ellenőrzött boltok 27,83 százalékánál.

Az esetek többségében az üzletláncok nem jelölték meg azokat a termékeket, amelyekre az árstop vonatkozott. Továbbá több árucikket a megengedettnél magasabb áron értékesítettek, valamint nem választottak ki egy terméket minden olyan termékkategóriából, amely az árkorlátozott árucikkek listáján szerepel.

Az ellenőrzéseken a fogyasztói tájékoztatással kapcsolatos szabálysértéseket is megállapítottak a 400 négyzetméternél nagyobb eladóterülettel rendelkező üzletekben. Ezek nagyrészt arra vonatkoztak, hogy az üzletben vagy az üzlet előtt nem helyeztek el olyan plakátokat, vizuális táblákat, amelyek felületén tájékoztatták volna a fogyasztókat az árkorlátozott termékekről.

Tizenkét szupermarketben és hipermarketben nem volt külön részleg ezeknek a termékeknek, tizennégyben pedig bár rendelkezésre álltak külön polcok, illetve erre a célra kialakított részlegek, de nem voltak feltöltve a rendeletben meghatározott, korlátozott árú termékekkel. A kereskedők a talált szabálytalanságokat az ellenőrzés idején, illetve közvetlenül az eljárás lezárása előtt megszüntették, és eleget tettek a határozatban foglaltaknak. A piaci felügyelet a feltárt jogsértés jellege szerint megteszi a szükséges intézkedést.

