Szijjártó Péter: Hamarosan megkezdi működését a trieszti kikötő magyar tulajdonú része

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Matteo Salvinivel tárgyalt Rómában, majd a trieszti kikötő magyar tulajdonú részének indulásáról és jelentőségéről beszélt. Kiemelte, hogy a beruházást az olasz állam is támogatta, valamint hogy a gazdaság egyéb területein is milyen fontos szerepet tölt be Olaszország, többek között a turizmus vagy az energiaellátás terén.